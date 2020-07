Parterna överens – NHL undviker ny konflikt med spelarna

De senaste 30 åren i NHL-historien har varit fylld av konflikter utanför isen. Konflikter som har inneburit att hela säsongen 2004/05 försvann och att ytterligare två säsonger, 1994/95 och 2012/13, mer eller mindre halverades. Allt på grund av att NHL med kommissionären Gary Bettman i spetsen och spelarfackföreningen NHLPA inte kunde komma överens om nya kollektivavtal.

Men nu slipper vi oro för den sortens avbrott närmaste tiden.

Under måndagskvällen skickade NHL ut ett pressmeddelande där man meddelade att parterna är överens om ett nytt kollektivavtal som sträcker sig över säsongen 2025/26. Det var också något som krävdes för att NHL skulle kunna avsluta säsongen 2019/20 som har varit pausad sedan mitt av mars på grund av coronautbrottet.

Under normala omständigheter har NHL och NHLPA haft en ganska fientlig hållning gentemot varandra, vilket gjort att förhandlingar gått snett så ofta. Den här gången, på grund av de extrema förhållandena i världen, fanns det desto större anledning för parterna att samarbeta och hitta gemensamma lösningar. Det var vad man gjorde.

Det återstår fortfarande en omröstning bland spelarna och klubbägarna. Det finns ett missnöje bland vissa spelare, men ingen förväntar sig att missnöjet ska vara så utbrett att förslaget röstas ned. Spelare som är missnöjda eller inte känner sig trygga under de förutsättningar som ligan har skapat för en återstart av NHL-säsongen har rätt att dra sig ur play in och slutspel utan bestraffning.

Allt förväntas därför bli klart under veckan, vilket leder till att träningslägen bland de 24 lagen som ska slåss om Stanley Cup kan starta som förväntat nästa måndag. 1 augusti ska pucken släppas i Edmonton och Toronto, de bägge hubstäderna, och i början av oktober förväntas Stanley Cup kunna delas ut – förutsatt att allt går som planerat.

Tentative dates have been set for the NHL's restart:

-- July 13: Start of training camp

-- July 26: Teams travel to hub cities

-- Aug. 1: Start of the qualifying round