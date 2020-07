NHL:s plan: runt 2 000 coronatester – per dag

Nästa måndag, den 13 juli, är förhoppningen att NHL ska ta nästa stora steg mot att återuppta säsongen 2019/20. Om allt går enligt planerna startar ligan då vad man kallar "fas tre", vilket är träningsläger för var och ett av de 24 lag som finns kvar i ligans play in och slutspel.

NHL och spelarfackföreningen NHLPA är nu på väg att enas om ett upplägg för det som ligan döpt till "Return to play". Det är ett dokument fyllt av säkerhetsföreskrifter för att undvika att spelare, ledare eller någon annan som vistas i den "bubbla" ligan vill skapa ska insjukna i covid-19.

Under natten kom flera nya uppgifter ut kring hur NHL planerar att skapa en säker miljö för att kunna slutföra säsongen via spel i hubstäderna Edmonton och Toronto. Enligt TSN planerar ligan bland annat att dagligen testa alla som kommer att befinna sig i bubblan. Det innebär inte bara spelare, ledare och de maximalt 52 personer som varje medverkande lag får ta med sig till respektive hubstad, utan även all personal på hotellen spelarna bor på, all arenapersonal och alla andra som indirekt kan tänkas komma i kontakt med spelare och ledare.

Enligt TSN:s beräkning skulle det innebär runt 2 000 coronatester dagligen och totalt runt 20 000 tester under de tio dagar som play in-spelet förväntas pågå.

RISKERAR STRÄNGA STRAFF

Om en person inne i NHL-bubblan skulle lämna ett positivt test ska den omedelbart isoleras och sedan testas igen. Om b-provet också är positivt kommer personen att hållas isolerad i 24 timmar innan nästa test genomförs. Personer som testats positivt får lämna isoleringen först när de lämnat två negativa tester. Varken NHL eller klubbarna kommer att offentliggöra vilka spelare/ledare som har testats positivt.

Skulle något lag bryta mot de säkerhetsföreskrifter som ligan satt upp riskerar de stränga straff. Det kan handla om dryga böter eller till och med förlust av draftval. Spelare som inte möter säkerhetsföreskrifterna får inte delta och kan till och med sparkas ut ur NHL:s bubbla helt och hållet.



Spelare som inte vill delta, oavsett anledning, har rätt att göra det utan bestraffning. Dock måste spelaren i fråga meddela det senast nästa måndag när klubbarna ska skicka in sina listor på vilka spelare och ledare man tänker ta med sig till respektive hubstad.

UNDERSTÖD TILL FAMILJERNA

Familjemedlemmar till spelare och ledare får inte komma in i bubblan förrän till konferensfinalerna. Det innebär att de spelare som går hela vägen dit inte får träffa sina familjer på ungefär fem veckor. NHL-klubbarna kommer dock ha personal tillgänglig i hemstäderna för att hjälpa familjerna med vardagsärenden som att handla livsmedel om det skulle finnas behov för det.

Gällande det nya kollektivavtalet mellan NHL och NHLPA rapporterar TSN:s Bob McKenzie att det förväntas bli klart inom kort. Ligan och fackföreningen är överens på nästan alla punkter och det som återstår när man hamrat ut de sista detaljerna är en omröstning bland spelarna.

Det nya kollektivavtalet skulle gälla under de kommande sex åren, till och med säsongen 2025/26 och innehåller bland annat medverkan vid OS 2022 i Peking och 2026 i Milano. Detta förutsatt att NHL kan komma överens med Internationella ishockeyförbundet (IIHF) och Internationella olympiska kommitt+en (IOK) om ett avtal.

Det nya kollektivavtalet innehåller också en överenskommelse om att lönetaket stannar vid 81,5 miljoner dollar även under säsongen 2020/21.