Det görs många unga och fräscha satsningar på tränarbänkarna runt om i ligan. Precis som i trupperna tycks det ske en föryngring även inom tränargebitet, vilket förstås är positivt. Men vilka tio herrar är egentligen mest spännande att följa i vinter?



Vad är egentligen en bra tränare? Hur viktar man rutin mot fräschör och nytänk? Många av de rutinerade namnen vet vi ju vad de går för. De har meritlistor som talar för sig själva. Samtidigt är det svårt att väga ungt, nytt och nytänkande mot den gamla skolan och dess rutin. Det är mycket tycke och smak vad man gillar för stil och för hockey och därför är det svårt att peka ut vilka som egentligen är bäst.



Men samtidigt är det så att några (i många fall påfallande unga) tränarkarriärer känns lite mer intressanta än andra. Tillåt mig att presentera de tio tränare vars fortsatta resa känns lite extra intressant den kommande vintern.



10. Joakim Gustafsson, Segeltorp

Tillsammans med assisterande coachen Jesper Eriksen tog han över till fjolårssäsongen och de två gjorde om inte stordåd så i alla fall överraskande goda resultat med ett nederlagstippat Segeltorp. Nu är de varma i kläderna, får behålla merparten av de bärande spelarna från fjolårstruppen och går in i en säsong där man på nytt har mycket att vinna. Här sprudlar den ungdomliga entusiasmen.



9. Filip Algeman, Hammarby

Jag minns Algeman som en ganska bra keeper i ett hopplöst trist Vallentuna. Men det var visst ett par år sedan och sedan dess har han hunnit lägga av och sadla om till att bli tränare. Algeman tog några stapplande steg som assisterande coach i Södertäljes J18 säsongen som gick, men det är först till hösten som det riktiga elddopet väntar. 27-åringen tar över som huvudtränare i ett Hammarby som tvingas satsa ungt och oprövat och laget och tränaren kommer att utvecklas tillsammans. Det känns på förhand väldigt spännande att följa.



8. Emil Ivansson, KRIF

25 år ung fick han chansen att kliva in som huvudtränare i budgetsatsande Kallinge/Ronneby och med en säsong som Hockeyettan-tränare i bagaget får man ändå säga att han gjorde det med beröm godkänt. KRIF gjorde en imponerande grundserie och åstadkom, en aningen ojämn nivå till trots, en säsong som är att betrakta som riktigt bra utifrån förutsättningarna. Nu finns att bygga vidare på, för med en sådan smakstart som huvudtränare kan Ivansson ta med sig en hel del lärdomar framåt.



7. Stefan Gustafsson, Borlänge

Efter Jeff Jakobs och Dennis Hall blev Stefan Gustafsson nästa yngling att få chansen att ta över a-laget i Borlänge den gångna vintern. Klubben är duktig på att släppa fram tränartalanger och 33-åringen som hämtades från Moras SuperElit-lag tog sig an utmaningen med en imponerande glöd. Perspektivet är långsiktigt och självkritiken ibland kanske i största laget, men Gustafsson vill mycket och visade redan sin första säsong att han har en bra väg han vill styra sitt gäng på. Här kan vi förvänta oss framsteg så väl hos tränaren som hos laget år två.



6. Patrik Fagerlund, Enköping

Efter två säsonger som huvudansvarig i Köping tar sig 38-åringen ann en aningen större utmaning när han tar över som headcoach i Enköping. Nu får han ett rutinerat manskap att basa över och ambitionsnivån och därmed kraven är högre ställda än i Köping. Samtidigt blir det en första resa i östserien för den färske tränaren. Många talar gott om Fagerlund och här får han en stor utmaning.



5. Erik Koskela, Grums

Inför fjolårssäsongen var han ett blankt papper, ett oprövat frågetecken. I alla fall för gemene man utanför den värmländska hockeyn. Efter uppdrag inom Värmlands ishockeyförbund och några svängar i TV-pucken tog den lärarutbildade 45-åringen över ett a-lag för första gången inför fjolårssäsongen, men det där frågetecknet rätades ut omgående. Koskela fick ut det mesta av ett ganska grått material och tog Grums till Allettan. Han byggde ett lag och såg snabbt hur materialet skulle användas på bästa sätt. Det blir oerhört spännande att se den fortsatta utvecklingen av den här tränarkarriären.



4. Thomas Engman, Mörrum

Efter att ha tagit den lilla Gävle-klubben Strömsbro från division 3 till playoff mot Hockeyallsvenskan på bara några säsonger valde Engman att tacka för sig för att istället söka en ny utmaning längre söderut. Här får man säga att Mörrum gjort sin läxa och tagit rekryteringsprocessen på allvar efter det pinsamma haveriet med Sergei Zhukov ifjol. Nu väljer laxarna att satsa ungt och modernt och med tanke på vad Engman gjorde med Strömsbro finns stora förhoppningar om att han ska kunna klämma mycket ur Mörrums namnmässigt ganska obetydliga trupp.



3. Dennis Hall, Forshaga

Den civila situationen knyter Hall till Karlstad, annars kan man nog tänka sig att han hade tagit sig an något större uppdrag än så här. Men Forshaga är att gratulera och klubben har glatt kapitulerat för de krav på större seriositet och mer fokus på träning som tränaren ställt för att ta sig an giget. Dennis Hall påbörjade en intressant tränarresa på seniornivå med några säsonger i Borlänge och ser utmaningen att ta Forshaga till Allettan som en ordentlig drivkraft. Det här är en man som kommer coacha högre upp under karriären.



2. Patrik Juhlin, Surahammar

Efter år och åter år av bedrövelse verkar det faktiskt som att det sprudlar av optimism i Surahammar igen. Anledningen till det kan kort och gott stavas Patrik Juhlin. Den gamle OS-guldmedaljören kom in sent under fjolåret och även om tränarmeriterna är i stort sett obefintliga tycks han ha fått hela föreningen med sig med sin positiva energi och ett härligt driv. Spelare av god kaliber har börjat skriva på och nämnt honom som huvudsaklig anledning och det blåser en (försiktig) positiv vind kring föreningen för första gången på länge. Det kan bli en intressant höst.



1. Phil Horsky, Vimmerby

Han är inte för alla, något Karlskrona fick erfara när de tänkte sig att ställa honom på tränarbänken inför fjolårssäsongen, men i Vimmerby har den rättframme österrikaren verkligen hittat sin plats. Han ställer krav och har en tydlig uppfattning kring hur saker och ting ska vara och i en omgivning som accepterar det har resultaten varit påtagligt vassa. Vimmerby har skinit under hans ledning och kommer så säkert göra även kommande säsong. Kanske är han lite för obekväm för att lag högre upp i hierarkin riktigt ska våga satsa på honom (än), men här finns hur mycket potential som helst för att bli en framgångsrik tränare i längden.