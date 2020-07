Efter konflikten – de visar intresse för NHL-forwarden

Josh Anderson har vid flera tillfällen ryktats lämna Columbus Blue Jackets.



Ända sedan de tuffa förhandlingarna mellan honom och klubben inför säsongen 2017/18 har stämningen mellan parterna varit sval. När Josh Anderson skadade axeln tidigare under säsongen sades konflikten trappas upp då det ska ha rått delade meningar kring hur skadan skulle hanteras.

Anderson skulle från början vara borta i fyra till sex veckor, meddelade Blue Jackets i december. Två månader senare kom beskedet att det inte blir mer hockey den här säsongen och i juni meddelade klubben att man inte räknar med att forwarden återvänder till klubbens play in-spel som ska inledas i augusti.



26-åringen har med andra ord sannolikt spelat sin sista match i Columbus och inväntar en trejd.

Ett av lagen som powerforwarden kan hamna i sägs vara Calgary Flames. Enligt The Athletics Eric Duhatschek ska Flames vara "väldigt intresserade" av att värva till sig Anderson, som blir restricted free agent till nästa säsong.

Josh Anderson har bara gjort fyra poäng på 26 matcher den här säsongen men har tidigare visat stor potential att kunna bidra offensivt. Under fjolåret sniffade han nämligen på att nå 30-målsgränsen men stannade på 27 mål och 47 poäng vilket gjorde att han var Blue Jackets fjärde bästa poänggörare.

Per @eduhatschek in The Athletic today, the #Flames are "very interested" in acquiring #BlueJackets RFA RW Josh Anderson.



