Uppgifter: Då väntas NHL släppa pucken

Pusselbitarna börjar falla på plats för NHL. De senaste dagarna har ligan utsett Toronto och Edmonton till sina hubstäder där play in och slutspel ska spelas utan publik samtidigt som man tagit stora steg mot att förlänga kollektivavtalet med spelarna, något som krävs för att återuppta säsongen.

Under fredagen meddelade TSN:s Bob McKenzie vilka datum NHL siktar på framöver. Inget är skrivet i sten, men som det tidigare rapporterats är det 13 juli som gäller för det NHL kallar fas tre vilket är starten av klubbarnas träningsläger.

Nästa viktiga datum blir 26 juli då lagen förväntas anlända till respektive hubstad där de ska spela play in/slutspel. Lagen i den Eastern Conference ska spela sina matcher i Toronto och lagen i Western Conference i Edmonton. Finalen kommer sedan att spelas i Edmonton.

NHL-DRAFTEN I OKTOBER?

Fas fyra, som är första nedsläpp, har planerats till lördagen den 1 augusti. Då inleds play in-matcherna där 16 lag bantas ned till de åtta via matchserier i bäst av fem.

Så fort play in-serierna har avslutats kommer NHL att hålla sitt andra draftlotteri, runt 10-12 augusti. De åtta lag som slagits ut där har 12,5 procents chans att vinna förstavalet som innebär att de kan drafta Alexis Lafrenière.

Stanley Cup-slutspelet skulle sedan inledas kort därpå och om man lyckas hålla tidsramen ska det vara avgjort i början av oktober, uppger Bob McKenzie. I så fall är planen att hålla årets NHL-draft alldeles efter det följt av en free agent-period innan säsongen 2020/21 startar. Där har det tidigare ryktats om en start i december/januari.

All dates are tentative and highly subject to change. If getting an agreement or ratifying drags on, changes can and will be made, but it’s my understanding these are target dates:

July 13: Training camps (Phase 3) open

July 26: Teams report to Hubs

Aug 1: Games begin (Phase 4) — Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) July 3, 2020

The second phase of the NHL draft lottery will occur immediately following the best-of-five, play-in qualifying series, so around Aug. 10-12 if all were to go well. Stanley Cup final would wrap up in early October. NHL draft would happen soon after that.