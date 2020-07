På senare år har SHL fått en tydlig struktur. Det är de unga talangerna och de äldre "gubbarna" som är ligans stora profiler. Det, tillsammans med andra hemvändare, är i stora drag det ligan numera bygger på.

Det verkar gå en intressant brytpunkt mellan 1986 och 1987, dock. Det finns en mängd spelare födda 1987 i ligan, men spelarna födda 1986 och tidigare är oväntat få just nu. De som finns - de håller dock riktigt hög klass. Det finns en anledning till att de fortfarande har kontrakt, även om de börjat komma upp lite i åren, om man säger så.

Förra säsongen var David Printz SHL:s äldsta spelare, följd av Joel Lundqvist, Daniel Widing, Viktor Fasth och Karl Fabricius. I och med att Printz idag meddelade att karriären är över, lär Joel alltså ta över den tronen.

Idag rankar jag de bästa spelarna som är födda 1986 och tidigare. Varför jag valde 1986? Helt enkelt för att de fyller 35 år i år eller under nästa år. Konkurrensen är stentuff, men den hade varit ännu tuffare om jag inkluderat spelarna födda 1987 också. Dick Axelsson, Robert Rosén och de övriga får dock vänta till nästa år med att konkurrera om en plats på listan.

Som vanligt är det bara spelare som just nu har kontrakt som är aktuella för att vara med på listan.

10. David Rautio, Luleå (Född 1985)

Underskattad eller överskattad? David Rautio ansågs vara överskattad under sina år i Linköping och i viss mån även i Brynäs - men anses nu vara underskattad och allt fler höjer sina röster för att David Rautio borde få mer credd än han fått.

Om han är över- eller underskattad tänker jag inte säga - jag nöjer mig med att konstatera att han är riktigt bra.

Det finns vissa tveksamheter kring om David Rautio och Jesper Wallstedt är ett målvaktspar man kan vinna SM-guld med, men jag tycker Rautio våren 2017 med all önskvärd tydlighet visade att han är en potentiell guldkeeper. Visst, Brynäs vann inte guldet, men Rautio gjorde onekligen vad han kunde för att de skulle vinna.

Otroligt stabil - och lika bra idag som för tio år sedan. David Rautio har åldrats oerhört väl som målvakt.

David RautioFoto: Carl Sandin/Bildbyrån



9. Tuomas Kiiskinen, Skellefteå (född 1986)

Här har vi en underskattad kille. Gjorde 30 poäng eller fler under sina tre första säsonger i Växjö innan han hade en tuff sistasäsong i Småland. Imponerade efter sitt intåg i Skellefteå (8+11 på 38 matcher) och är en supernyttig spelare som alltid kan sättas intill storstjärnorna. Snittar drygt 0,6 poäng per match på sina 244 matcher i SHL och det är faktiskt bra siffror. I slutspelet är han ännu bättre. Där snittar Växjös guldhjälte drygt 0,7 poäng per match. Det är riktigt bra.

Han kommer betyda väldigt mycket för Skellefteå nästa säsong. Nu får han dessutom vara med från start.

Kiiskinen är väl ett gränsfall på om han kan kallas veteran, eftersom han inte fyller 35 förrän i oktober 2021, men jag valde att dra linjen vid årsskiftet mellan 1986 och 1987 och då är han på rätt sida.

8. Jonathan Sigalet, Brynäs (Född 1986)

Jonathan Sigalet var ett tungt nyförvärv för Brynäs inför förra säsongen. Han gjorde det bra där, utan att sticka ut, men presterade kanske inte så bra som klubben hade hoppats. Å andra sidan var det extremt rörigt i hela Brynäs.

Nu får han spela under en riktigt bra tränare, och Brynäs backsida känns spännande. Jag tror Sigalet kommer få ungefär samma roll som ifjol, då han spelade med Victor Söderström, fast med SHL-rookien Tom Hedberg vid sin sida i stället. Den rollen kommer han klara av.

Sigalet var inte någon toppback förra säsongen, men spelade väldigt mycket och drog ett tungt lass i bottenlaget Brynäs.

7. Niklas Olausson, Luleå (född 1986)

Passningsgeniet hade en lite tyngre säsong, men landade ändå på respektabla 20 poäng på 36 matcher. Säsongerna dessförinnan nådde han dock 30-poängsvalen med viss marginal. Så det här är en bra SHL-center - inget snack.

Olausson är en av de få "gamla skolans" centrar vi har kvar. Utan någon bländade skridskoåkning har han lyckats hålla sig kvar på högsta nivå - och hålla gott och väl på den nivån - tack vare sin smartness. Han har vad man brukar kalla för "Hockey-IQ".

Niklas Olausson är född i maj 1986 och kommer således vara 34 år hela nästa säsong, men inte så mycket mer. Frågan är hur många SHL-säsonger han har kvar i kroppen?

Niklas Olausson.Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån



6. Nicklas Danielsson, Brynäs (född 1984)

En av SHL:s äldsta spelare - men också en spelare som alltjämt håller hög SHL-klass. Två år i rad har han varit en del av ligans bästa kedjor. Först spelade han intill Joel Kellman och Jesper Boqvist och när de drog till NHL sattes han ihop med "hemvändarna" Greg Scott och Anton Rödin i stället. Det har blivit succé.

Slår vi ihop de två senaste säsongerna har "Nikky D" faktiskt gjorde tolfte flest poäng i hela SHL. De 65 han gjort är fler än exempelvis Joel Lundqvist och Fredrik Händemark. Ingen kan påstå att Danielsson har åldrats dåligt, om man säger så.

Med tanke på att han lär få fortsätta spela intill Greg Scott och Anton Rödin, och med tanke på hans spetsegenskap i powerplay, lär Nicklas Danielsson ha ett par säsonger till med 30 poäng i sig.

Nicklas Danielsson.Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån



5. Viktor Fasth, Växjö (född 1982)

Förra säsongen landade han på 90,4 i räddningsprocent och förlorade fler matcher än han vann. Baserat på den säsongen ska Viktor Fasth inte ens vara så här högt upp på listan. Men jag vill fortfarande tro att han håller hög SHL-klass och att han kan växa i ett Växjö i harmoni.

Under slutdelen av säsongen var Viktor Fasth magisk, och var den stora anledningen till att Lakers till sist i alla fall kom topp-tio. Då bevisade han att han alltjämt hör hemma på en sådan här listan och att han alltjämt håller hög SHL-klass.

Nu har Fasth dessutom utgående kontrakt igen, och den här gången tror jag faktiskt han spelar för sin "överlevnad" i SHL och Växjö.

4. Alexander Bergström, HV71 (född 1986)

Det känns lite sjukt att ha med Bergström på en sådan här ranking, eftersom han slog igenom för bara några år sedan. Men vi vet ju alla att han var en stjärna i HockeyAllsvenskan under många år, innan han fick chansen i SHL som 29-åring.

I ett ganska trubbigt och instabilt HV71 var det nyförvärven som glänste förra säsongen, och Alexander Bergström var definitivt ett av dem. Han landade till sist in på 31 poäng på 38 matcher. Håller han det poängsnittet över en hel säsong landar han på omkring 42 poäng. Det hade räckt till en sjundeplats i SHL:s poängliga förra säsongen. Det säger en del om vilken klass han håller.

Nu får han vara med från start i HV71 och därför tror jag mycket väl han kan nosa på 40 poäng - och kanske till och med vinna veteranernas poängliga nästa säsong?

3. Joel Lundqvist, Frölunda (född 1982)

Innan nästa säsong är slut kommer Joel ha fyllt 39 år. Han må ha utgående kontrakt - men jag räknar med att vi kommer ha honom i vår liga tills dess att han firar sin 40-årsdag också. Joel Lundqvist visar nämligen inte speciellt många tecken på att han skulle vara på väg att bli sämre.

Förra säsongen gjorde Lundqvist 17 mål. Bara en enda gång har han gjort fler, och det var säsongen 15/16 då det blev 19 kassar från centerns klubba. De 31 poäng han gjorde var hans femte bästa notering någonsin, efter säsongerna 15/16 (38 poäng), 02/03 (37 poäng) 12/13 (34 poäng) och 05/06 (32 poäng). Han var alltså och snuddade vid sina bästa säsonger i karriärer. I en tid då SHL blir allt svårare att producera poäng i, dessutom.

Men Joel är ju mer än en poänggörare. Han kallas inte Kaptenernas Kapten utan anledning. Han är pådrivaren. Ledaren. Generalen. Kalla honom vad du vill. Han är mer än en kille som grötar in returer och trycker in powerplay-mål från nära håll. Att han vid 38 års ålder fortfarande vill utvecklas, fortfarande vill vinna, fortfarande strävar efter nya framgångar, är det som sätter tonen i vinstmaskinen Frölunda.

Folk kan tycka att han är gnällig eller bestämmer för mycket - men de allra flesta kommer sakna den tiden då Joel Lundqvist inte längre är kvar i SHL.

Joel Lundqvist.Foto: Michael Erichsen Bildbyrån



2. Linus Klasen, Luleå (född 1986)

Luleå har tre spelare med på listan och hade dessutom kunnat få med Daniel Sondell och Karl Fabricius, som också har åldern inne. Snacka om att det är veterantätt uppe i Norrbotten!

Linus Klasen fyller 35 år under nästa säsong och jagar sin första stora titel. Han har ett VM-brons men ett SM-guld skulle såklart väga tyngre. Frågan är om pucktrollaren har haft en bättre titelchans än den han kommer få nu?

Jag är inte alldeles övertygad om att Klasen är någon frälsare eller att han kommer briljera i SHL:s högtempohockey, med "Bulans" strikta spelidé, men han kommer vara grymt nyttig för Luleå med sin förmåga att göra saker på egen hand och bryta mönstret. Den typen av spelare kommer behövas för att Luleå ska vara lika framgångsrika som man var förra säsongen.

Jag kan tänka mig att Linus Klasen kommer landa in omkring 12+22 eller något liknande. Runt 35 poäng. Jag har svårt att se att han kommer utmana om någon poängligatitel, som han gjorde när han var som allra bäst, men jag har också svårt att se att han skulle komma hem och bli en flopp. Någonstans där mitt emellan tror jag vi får in Linus Klasen. Men poäng, det kommer han garanterat göra.

Kan Klasen visa klassen?Henrik Skoglund



1. Joakim Lindström, Skellefteå (född 1983)

På väg nedåt? Ja, kanske. Det blev en niondeplats i poängligan förra säsongen, vilket såklart är bra, men också hans sämsta placering sedan 2005. Sedan dess har han spelat sju säsonger i SHL och det var alltså hans sämsta. Man kan lugnt konstatera att lägstanivån är ganska hög...

År efter år är det Jocke Lindström som drar Skellefteåloket framåt. Han har vunnit poängligan sina fem senaste säsonger i klubben och var 2010-talets överlägset bästa poängplockare i SHL. Han landade på 382 poäng på 375 matcher. Tvåan, Ryan Lasch, hade 289 poäng på 325 matcher.

Det må vara tråkigt att ha Lindström som etta på den här listan, men som 37-åring är han fortfarande en av ligans bästa spelare och en superstar som ibland kan avgöra matcher på egen hand. Även om han är på väg ned kan jag lova att han kommer vara Skellefteås ledande spelare även nästa säsong, och att han kommer landa en bit över 30 poäng åtminstone. Kanske över 40, till och med.

I SHL har Lindström två 60-poängssäsonger, tre ytterligare 50-poängssäsonger och en ytterligare 40-poängssäsong.

Var det någon som sa poängspelare? Var det någon som sa fenomen? Var det någon som sa "SHL:s bästa veteran"? Japp, den titeln har han onekligen förtjänat.

Joakim Lindström.Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån