Uppgifter: NHL på väg tillbaka till olympiska spelen

NHL stoppade sina spelare från att delta på OS för två år sedan. Nu kan ligan dock vara på väg att öppna upp för deltagande vid vinterspelen igen. Det rapporterar The Athletics Pierre Lebrun.

Efter fem raka OS med NHL-deltagande lyste världens bästa hockeyliga med sin frånvaro vid spelen i Pyeongchang för två år sedan. NHL valde helt enkelt att stoppa sina spelare från att delta eftersom man inte ansåg att det var ligan och deras klubbar till gagn att släppa i väg spelare till Sydkorea.

Sedan dess har NHL-kommissionären Gary Bettman hållit en hård linje gentemot Internationella olympiska kommittén (IOK) och Internationella ishockeyförbundet (IIHF). Ligan vill ha mer inflytande och större möjligheter att tjäna pengar på sin medverkan för att det ska vara av intresse i framtiden.

För spelarna är det dock viktigt med OS. Eftersom World Cup inte har spelats sedan 2016 har det inte funnits några tillfällen för de bästa i världen att mötas i en större internationell turnering. Nu ser det dock ut att bli ändring på det.

Enligt The Athletics Pierre Lebrun ska OS-deltagande vara en av punkterna spelarna ska ha förhandlat in i det nya kollektivavtal som NHL och spelarfackföreningen NHLPA håller på att komma överens om. Enligt Lebrun skulle spelarna i så fall släppas till vinterspelen både 2022 i Peking och 2026 i Milano.

If the NHL/NHLPA finalize things, if the players ratify it, and subject to negotiation with IOC, sounds like proposed CBA extension includes the NHL’s return to Olympic participation covering both 2022 and 2026. Which is 👌