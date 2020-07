Det som såg så spännande ut på pappret blev ett smärre fiasko på isen.

New Jersey Devils general managern Ray Shero gick all in genom att förstärka laget med P.K. Subban från Nashville, KHL:s poängkung Nikita Gusev och veteranforwarden Wayne Simmonds. Dessutom fick man in draftettan Jack Hughes i laguppställningen. Det var värvningar som borde ha gjort skillnad. Men så blev inte fallet.

Gusev är den enda som kan anses komma undan med godkänt. Subban svarade antagligen för sin sämsta NHL-säsong i karriären medan Simmonds blev trejdad till Buffalo. Hughes fick bara ihop sju mål och 21 poäng på 61 matcher och landade först på 13:e plats i den interna poängligan.

Det går emellertid inte att lägga hela ansvarsbördan på de nya ansiktena.

Ett annat problemområde för New Jersey Devils var lagets målvaktsspel. Laget slutade på 23:e plats av ligans 31 lag när det kommer till räddningsprocent i spel fem mot fem. Skadedrabbade veteranen Cory Schneiders tid som NHL-målvakt ser ut att vara över, även om han har två säsonger kvar på kontraktet som betalar honom i genomsnitt sex miljoner dollar per år. Mackenzie Blackwood blev ljuset i mörkret mellan stolparna. Efter en ojämn start på säsongen spelade han upp sig och såg stundtals ut som den pålitliga förstamålvakt laget har saknat de senaste åren.

Annars var Devils bleka säsongsstart det som verkligen förstörde 2019/20 och förhoppningarna att gå till slutspel. Efter att ha gått förlorande ur de sex inledande matcherna och åtta av de tio första i oktober blev uppförsbacken för tuff för att bestiga.

Det fick konsekvenser i form av drastiska förändringar. Coachen John Hynes fick gå i början av december medan Ray Shero rök en månad senare. Däremellan trejdade klubben även storstjärnan Taylor Hall till Arizona Coyotes.

Det som hade börjat som en hårdsatsning slutade med en utförsäljning inför trade deadline. I stället för att ta steg i rätt riktning står Devils och stampar på samma plätt som för ett år sedan. Skillnaden är bara att man hunnit kasta massor av dollar i sjön under tiden.

Inför nästa säsong har man än så länge gjort klart med vare sig coach eller general manager. Det gör det svårt att veta vilken riktning den här klubben kommer att ta. Men det troliga och enda rimliga är att backa bandet och låta generationsväxlingen ha sin gilla gång.

Kyle Palmieri.Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports



UTROPSTECKEN

Kyle Palmieri har varit jämnheten personifierad på senare år. Även om Devils går dåligt går den amerikanske forwarden allt som oftast bra och levererar mål och poäng i strid ström. med 25 mål och 45 poäng på 65 matcher var han etta i den interna poängligan. Det må vara ett svaghetstecken att lagets poängkung inte gör fler poäng än så, men det ska inte skymma Palmieris prestation. Under kommande säsong blir han rimligen en spelare Devils trejdar bort då han kan bli unrestricted free agent nästa sommar. Det finns nog klubbar som kan tänka sig att ge bort ett draftval i förstarundan för den sortens spelare. Även om det bara är som rental.

MINUSTECKEN

Det är svårt att rikta det mest anklagande fingret mot någon annan än P.K. Subban. Bara två år efter att ha varit en Norris Trophy-finalist var 31-åringen en blek skugga av sitt forna jag i New Jersey Devils-tröjan. Explosiviteten och kraftfullheten som präglat Subbans spel under stora delar av hans karriär fanns inte där längre. Varken offensivt eller defensivt lämnade han avtryck. Att trejda Subban under de här omständigheterna är mer eller mindre omöjligt om Devils inte kan tänka sig att ta ett mardrömskontrakt tillbaka. Han har två säsonger kvar på ett kontrakt med en lönetaksträff på nio miljoner dollar. Devils kan bara hoppas att Subban inte har slut på bränsle, utan fortfarande kan återfinna sitt gamla jag.

SVENSKARNA

Fredrik Claesson kom till New Jersey i en trejd med Carolina Hurricanes sent omsider. Han gavs möjligheten att spela NHL-hockey efter att ha tillbringat hela säsongen i AHL dessförinnan. Claesson gjorde ett gott intryck under de fem matcher han hann spela, men det är tveksamt om det räcker till ett nytt kontrakt i en NHL-klubb som är under återuppbyggnad och av allt att döma kommer att satsa ungt. 27-åringen behövde en tryout för att få sitt senaste NHL-kontrakt med Carolina. Kan tvingas till en liknande lösning nu om han ska bli kvar i Nordamerika.

Jesper Boqvist och Jesper Bratt.Foto: Icon Sportswire & Bildbyrån



Jesper Bratt hade liksom Devils en tung start på säsongen och fick inget större förtroende av coachen John Hynes. Efter jul växlade han dock upp, avslutade säsongen starkt och slutade fyra i den interna poängligan med 32 poäng på 60 matcher. 21 av poängen kom efter juluppehållet. Känslan är att det finns kapacitet för mycket mer här. När Bratt finner jämnheten och stabiliteten i sitt spel kommer produktionen att öka och han kommer en gång för alla att bli den topp sex-forward Devils ser i honom. Sitter på utgående kontrakt.

Jesper Boqvist tog plats i Devils från start, men matchades väldigt försiktigt under rookiesäsongen. Det blev fyra mål på 35 matcher i NHL och 19 matcher i AHL. Boqvists fart och kreativitet kommer att göra honom till en ordinarie NHL-spelare på sikt. Men jag gissar att Devils kommer att ge honom mer tid i AHL innan han är klar att konkurrera om en topp nio-roll på allvar.

KONTRAKTSLÄGET

New Jersey Devils trejdade alla tyngre spelare som stod på gränsen till att bli unrestricted free agents. Det gör att det man har att jobba med inför 20/21 i första hand är ett par viktiga restricted free agents i MacKenzie Blackwood och Jesper Bratt. Ingen av dem lär tvinga Devils att spränga något bankvalv, men de har gjort sig förtjänt av varsin rejäl löneökning kontra vad de tjänade i fjol.

Gällande kontrakt blir det viktigaste för klubben att bestämma sig för vem som ska vara general manager och vem denne GM ska utse till coach. Tom Fitzgerald tog över temporärt efter Ray Shero och kan mycket väl bli kvar permanent. Detsamma gäller Alain Nasreddine som ersatte John Hynes som head coach i båset. Han har tillsammans med coacher som John Stevens, Peter Laviolette, Gerard Gallant och Lindy Ruff pekats ut som en kandidat till jobbet.

Jack Hughes & Nico Hischier.Foto: USA Today Sports/Bildbyrån



FRAMTIDEN

Hur lång tid det kommer att ta för New Jersey Devils att bli att räkna med kommer i stora drag ned till två spelare. Nico Hischier och Jack Hughes. De tidigare draftettorna sitter på kapaciteten att bli stjärnspelare i NHL, men exakt hur bra och hur snabbt de blir så bra kommer att avgöra mycket.

Hischier har blixtrat till här och var under sina första tre NHL-säsonger, men utan att vara i närheten av att övertyga på samma sätt som andra draftettor. Från och med nästa säsong kommer han att tjäna 7,25 miljoner dollar. Med den tjockleken på lönekuvertet kommer kraven att öka avsevärt. Nu har han pressen på sig att producera mer och vara en spelare som gör skillnad.

I Hughes fall handlar mycket om att växa in i NHL fysiskt. Han såg ofta ut som en gosse bland män under sin rookiesäsong. Men även om hans produktion var långt ifrån imponerande finns det underliggande siffror som antyder att 19-åringen hade en hel del oflyt. Devils gjorde bara mål på drygt fem procent av avsluten med Hughes på isen i spel fem mot fem. Det är en siffra som rimligen bör öka markant framöver.

Jag tror personligen att det dröjer något år till innan den här otroligt talangfulla duon är redo att axla ansvaret fullt ut och driva varsin lina. Dels för att båda två behöver mogna fysiskt ytterligare, dels för att omgivningen än så länge är fattig på talang efter att Devils gjort sig av med spelare som Taylor Hall och Blake Coleman.

Det finns fundament för något bra här – inte minst med tanke på att kan få så många som tre val i förstarundan av draften – men det lär inte komma redan nästa säsong. Devils kan inte fuska sig igenom den här rebuilden också.

INTERNA POÄNGLIGAN 2019/20

(matcher, mål, assist, poäng, utvisningsminuter, plus- och minus)

MÅLVAKTSSTATISTIK 2019/20

(matcher, G.A.A., räddningsprocent)