Tidigare SHL-talangen lägger av – 25 år gammal

Stod första gången på grillor när jag var 2 bast ute på Visätra. 24 år senare har jag tagit mitt sista skridskoskär någonsin. Det sköna med det hela är att det är mitt beslut och ingenting tvingar mig. Slutar enkelt förklarat för att jag tycker inte det är kul längre, känner inte drivet att bli bättre och poletten har trillat ner litegrann. Vill tacka många, långt ifrån alla! Men framför allt päronen. Som skjutsat och köpt grejer för typ jarden? ”Måste ha ny klubba för slog den över sargen 8 gånger för jag missa ett skott!” Super rimligt. Och jävlar i havet som man har skrattat i alla omklädningsrum igenom åren. Historier och anekdoter jag kommer bära med mig genom hela livet. Så tack hockeyn. Utan hockeyn hade man aldrig träffat vissa människor som jag kommer ha med mig i resten av mitt liv. Så tack hockeyn. Utan hockeyn hade man aldrig upplevt dom platser i världen som man upplevt. Så tack hockeyn. Och hörni! Går ni i tankar att köpa bil, eller känner någon som känner någon som gör det. Hör av er till mig så ska vi lösa någonting bra. Tack hockeyn!