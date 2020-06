Precis som ifjol har det tagit sin tid för Boden att hitta mannen som ska styra skutan i vinter. Men till skillnad mot för ett år sedan blev det helt rätt den här gången. Faktum är att tränarrekryteringen knappast kunde ha blivit särskilt mycket bättre.



Det dröjde länge. Men när Boden väl gick i mål blev allt helt rätt.



Till skillnad från ifjol när klubben sökte och sökte och sökte men bara fick nej tack och tillslut tvingades liera sig med Lars Molin, som förvisso är hockeykunnig men hade helt fel profil för att kunna få ut det bästa av Boden, blev allt helt klockrent den här gången.



Det dröjde länge. Men att Robert Nordberg är tillbaka på tränarbänken i Björknäshallen var det bästa besked supportrarna hade kunnat hoppas på.



Kort och gott för att Robert Nordberg under sin förra sejour i klubben då han på tre säsonger tog laget från division 2 till kvalserien mot Hockeyallsvenskan var med och förädlade precis allting som klubben vill stå för idag.



Den adrenalinstinna hockey som balanserar på (eller över) gränsen till det tillåtna och där fysisk närvaro och energi är ledord. Boden i sitt esse under hans ledarskap jagar livet ur sina motståndare och ser till att vara så intensiva och jobbiga att möta som det bara går.



De som känner tränaren framhärdar gärna att det är en god människokännare som kan plocka fram det bästa ur sina spelare. Samtidigt har han visat att han inte skyr särskilt många medel för att skapa vi mot dom-känslan och hitta yttre fiender att göra poänger av. Något som fungerat ypperligt för just Boden.



Hans tydliga hållning och ledarskap skulle förmodligen inte funka överallt, men just i det här sammanhanget är det handen i handsken.



Boden blev aldrig riktigt sig självt säsongen som gick. Inte ens när Petter Nilsson tog över under våren. Det var något som saknades. Att Nordberg nu återvänder till tränarbänken framstår som oerhört viktigt nu när ett par av de rutinerade herrarna i laget dessutom valt att lägga av.



Till vintern blir Boden riktigt jobbiga att möta igen. Var så säkra.



Övriga Hockeyettan är härmed varnad.



* * *



Det var kanske inte direkt en bomb att Robert Nordberg skulle presenteras av Boden idag. Ryktet har så att säga gått.



Då var det mer bombartat att en annan profil väljer spel i norrettan kommande säsong. Niklas Salo är klar för spel i Kiruna AIF till vintern.



Den lille speedige finländaren kom in i Vimmerby under säsongens gång och var tillsammans med Kristoff Kontos starkt bidragande till att smålänningarna fick ordentlig fart på sin offensiv.



Det bör ha varit en spelare som Morgan Persson ville ha kvar om han nu ska lira i Sverige. Därmed framstår det som ganska överraskande att speedkulan lämnar ett potentiellt topplag i söder för ett betydligt mer svårbedömt gäng i den svagare norra serien.



Men det gör det inte desto mindre intressant.