Förra säsongen såg namn som Marcus Högström, Dennis Everberg och Anton Rödin vända hem från utlandsäventyr för spel hemma i Sverige och SHL igen.

Den här våren och sommaren har även den innehållit en hel del intressanta hem- och återvändare till ligan. Att plocka ut de tio främsta av de hittills 19 spelarna som valt att vända tillbaka till Sverige var inte den stora utmaningen här – det var att ranka dem i inbördes ordning.

Mängder av stjärnspelare har återvänt till SHL inför säsongen, eller vad sägs om namn som Jhonas Enroth, Linus Klasen och Joel Persson?

Lägg därtill en rad ytterligare tungt meriterade namn, som Robert Rosén, så förstår ni att det inte var helt lätt att rangordna dessa spelare.

Efter att intensivt ha gnuggat mina geniknölar är detta den slutgiltiga ranking som jag kommit fram till:

Klubb: Frölunda

Position: Back

Poängstark och rutinerad. Det var så Frölundas sportchef beskrev värvningen av Stefan Elliott och vem är jag att inte skriva under på det? För poängstark och rutinerad är just vad Elliott är.

Trots att han "bara" är 29 år har han hunnit med sex säsonger där han varvat NHL-spel med farmarlagshockey, två KHL-säsonger och en OS-turnering med Kanada.

Senast Elliott spelade i Sverige var säsongen 2017/18 i HV71:s färger. Den gången producerade han 21 poäng på 34 matcher och någonstans där ser jag väl att hans produktion kommer att vara den här gången också. Han har ett fint skott och är giftig i anfallszonen, men är även stabil i egen zon.

Stefan Elliott.Foto: Stefan Lantz/Bildbyrån



Klubb: Färjestad

Position: Målvakt

Detta är en målvaktsvärvning jag är väldigt spänd på. Efter att ha följt Haukelands målvaktsresa ända från den lite skakiga tiden i Björklövens juniorlag till i dag är det kul att se vilken fantastisk målvakt han utvecklats till.

Den gångna säsongen storspelade han mellan finska KooKoos stolpar, med inte mindre än åtta hållna nollor till sitt namn, en notering som var bäst i hela ligan.

Jag tror att Haukeland har potentialen att bli en toppmålvakt i SHL. Har tidigare visat sig vara dominant på allsvensk nivå med Timrå – och tillsammans med NHL-sajnade Arvid Holm utgör han den andra halvan av den mest intressanta målvaktssidan i SHL, i mina ögon.

Har tidigare spelat SHL-hockey med Leksand.

Henrik Haukeland.Foto: Bildbyrån



Klubb: Färjestad

Position: Center/forward

Det här är en spelare jag är otroligt spänd på att följa nästa säsong. Var så sent som för bara några år sen lite av en doldis i Hockeyallsvenskan, men efter genombrottet i SHL med Mora säsongen 2017/18, som resulterade i spel med Tre Kronor, har han visat sig vara en spelare som kan göra skillnad i SHL.

Har två säsonger i Chicagos organisation bakom sig där han producerat 53 poäng på 123 matcher. Ett helt okej facit, men kanske inte mycket mer än så.

En ganska rimlig spelare att jämföra Nilsson med är Victor Ejdsell som inför den gångna säsongen gjorde samma flytt som Nilsson nu gör, och jag tror att Nilsson kommer att landa in på någonstans i närheten av de 31 poäng som Ejdsell stod för ifjol. Förväntningarna bör nog inte vara mycket högre än så, med tanke på att hans tidigare poängbästa notering i SHL är 18 poäng.

Jacob Nilsson.Foto: Icon Sportswire



Klubb: Örebro

Position: Back

Efter många om och men stod det så i går klart att den hårdskjutande amerikanen återvänder till SHL och Örebro nästa säsong. Ebert växte ut till en publikfavorit under sin senaste sejour (2018/19) i Örebro och det är med höga förväntningar på sig som 26-åringen vänder tillbaka till Närke.

Hade ingen strålande fjolårssäsong i AHL statistiskt sett, men han har tidigare bevisat att han håller hög SHL-nivå, något jag förväntar mig att han gör även den här sejouren.

33 poäng blev det senast det begav sig i Örebro, en notering jag tror han kommer ligga kring nästa säsong. Det innebär att han även kommer att vara med och utmana om segern i backarnas poängliga. Det är i alla fall de förväntningar man enligt mig bör ha på en back i Eberts prisklass.

Nick Ebert.Foto: Johan Bernström/Bildbyrån



Klubb: Växjö

Position: Center

Kanske är det förvånande att Växjöikonen hamnar så pass långt ned på den här listan som han gör, men det är mördande konkurrens i toppen av denna lista. Rosén kommer från en inte riktigt fullt så imponerande säsong produktionsmässigt i Sotji, med 24 poäng på 57 matcher som facit, vilket väl är ett argument för att placera honom på sjätteplatsen här.

Rosén är dock en väldigt, väldigt bra hockeyspelare. Det råder det inga tvivel om. Nu får han i uppgift att vända den negativa trend som Växjö varit inne i sedan SM-guldet 2018 med två säsonger med dalande tabellplaceringar (sjua 2019 och tia 2020).

Jag förväntar mig kanske inga 40 poäng från Roséns klubba i vinter – det finns andra spelare i Växjö som är fullgoda för de noteringarna – men värdet att få tillbaka en klubbikon likt honom är enormt stort.

Robert Rosén.Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson



Klubb: Linköping

Position: Center

Tanken var egentligen aldrig att Markus Ljungh skulle återvända till SHL den här säsongen, men det ovissa läget ute i Europa med den rådande coronapandemin gjorde att 29-åringen valde ta det säkra före det osäkra och vända hem till Sverige.

Klubbvalet föll på Linköping, där Ljungh kommer få en stor och viktig roll i offensiven av huvudtränaren Bert Robertsson. De 37 poäng han producerade i KHL den gångna säsongen skvallrar om att det är en skicklig center som återvänder till Sverige, något som backas upp av de 40 poäng han stod för under sin senaste säsong (2018/19) i SHL med HV71.

Bör ligga på minst 40+ poäng den här säsongen.

Markus Ljungh.Foto: Bildbyrån



Klubb: HV71

Position: Forward

Wedin har egentligen bara haft en bra säsong på SHL-nivå, men säsongen med Timrå 2018/19 var i hästväg för Sundsvallssonen. Då bar han mer eller mindre medelpadingarna på sina axlar, något som senare mynnade ut i ett fullt välförtjänt NHL-kontrakt med Chicago Blackhawks.

Det blev bara fyra poänglösa matcher i Blackhawks för Wedin under den gångna säsongen, men det är på intet sätt någon fingervisning på 27-åringens offensiva skills. Snittade 0,84 poäng per match under sin senaste sejour i SHL med Timrå och med en bättre omgivning i Jönköping tror jag att han kan ligga på ett snitt närmare uppemot en poäng per match om det vill sig väl.

Jag räknar hur som helst kallt med MINST 40 poäng från Wedins klubba den kommande vintern.

Anton Wedin.Foto: Joel Marklund/Bildbyrån



Klubb: Växjö

Position: Back

Sejouren i Nordamerika blev betydligt kortare än vad jag trodde, för oj, vad bra Joel Persson var i Växjö Lakers senast det begav sig i SHL. I ärlighetens namn trodde jag att Kristianstadssonen skulle bli ordinarie i Edmonton en rad säsonger framöver, men så blev alltså inte fallet.

Det är till Växjös stora glädje, då de får tillbaka en back i absolut toppklass när det kommer till SHL-nivå. Styrde Lakers powerplay under sina tidigare år i laget och jag förväntar mig att han kommer få en liknande roll i Sam Hallams lagbygge den här säsongen.

Är en toppback på europeisk nivå och är i mina ögon favorit till att vinna backarnas poängliga den kommande säsongen – beroende på vad som händer med Luleås Nils Lundkvist.

Joel Persson.Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån



Klubb: Luleå

Position: Forward

Efter sex år på vift i Lugano är pucktrollaren från Huddinge "hemma" i SHL och Luleå igen. Visst, Lugano är nog mer hem än Luleå är i nuläget, men det känns ändå som konungens hemkomst, på något vis. Senast forwarden, som nu hunnit bli 34 år, spelade i SHL (2013/14) snittade han över en poäng per match och har en rad poängstarka säsonger bakom sig i Schweiz med Lugano.

Klasen kommer till ett redan mycket starkt Luleå som mer eller mindre har kvar samma lag som förra säsongen. Med Huddingesonen i laget får laget en ny dimension i offensiven och framförallt då i powerplay-spelet. I fjol toppades norrbottningarnas interna poängliga av Erik Gustafsson med 32 poäng.

Jag räknar med att Klasen toppar den noteringen med marginal den kommande säsongen och blir Luleås poängkung – på nytt.

Linus Klasen.Foto: Bildbyrån/Ludvig Thunman



Klubb: Örebro

Position: Målvakt

En av hockey-Sveriges mest utdragna övergångshistorier den senaste tiden blev i början av maj officiell, då Örebro meddelade att Jhonas Enroth sajnat ett treårskontrakt med klubben. Under sin senaste sejour i klubben var Enroth en av SHL:s allra främsta målvakter – om inte den bästa – och tog nästan på egen hand Örebro till en slutspelsplats.

Han får en tuff uppgift att axla tomrummet efter Dominik Furch hos närkingarna, men är det någon som ska klara av det så är det Enroth. Han är van vid tuffa utmaningar – 32-åringen har två OS- och fyra VM-turneringar på meritlistan utöver de 153 NHL-matcher han spelat.

I mina ögon är han den enskilt viktigaste spelaren för att Örebro ska kunna etablera sig som ett topplag i SHL den kommande säsongen, något jag tror att han kommer att lyckas med.

Jhonas Enroth.Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

