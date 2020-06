Daniel Alfredsson nobbad igen – här är årets Hall of Fame-klass

Börje Salming, Mats Sundin, Peter Forsberg och Nicklas Lidström finns redan där. I fyra år har Daniel Alfredsson varit på tal om att bli den femte svensken i Hockey Hall of Fame, men i fyra år har den tidigare Ottawa Senators-kaptenen fått nobben.

När Hockey Hall of Fame tillkännagav sina nya medlemmar sent på onsdagskvällen, svensk tid, lämnades den nu 47-årige Alfredsson utanför igen.

I stället presenterade den före detta storspelaren och tillika ordförande för Hockey Hall of Fame, Lanny McDonald en kvintett spelare och ledare bestående av Jarome Iginla, Marián Hossa, Kevin Lowe, Doug Wilson, Kim St-Pierre och Ken Holland.

För Iginla, snart 43 år, var det första året av tillgänglighet till Hockey Hall of Fame. Powerforwarden var den kanske mest givna spelaren i årets klass efter en lång NHL-karriär där han gjorde 625 mål och 1 300 poäng på 1 554 matcher. Under nästan nio hela säsonger var han kapten för Calgary Flames. Iginla vann aldrig Stanley Cup, men var med om att ta Flames till final mot Tampa Bay Lightning 2004. På meritlistan har han två OS-guld samt guld på såväl VM som JVM liksom en seger i World Cup.

Marian Hossa, 41, vann tre Stanley Cup med Chicago Blackhawks mellan 2010 och 2015. Men han blev under sin karriär också känd som en av NHL:s bästa tvåvägsforwards. På 1 309 NHL-matcher stod slovaken från Trencin för 525 mål och 1 134 poäng. Han inledde karriären i Ottawa Senators innan han via kortare stopp i Atlanta, Detroit och Pittsburgh kom till Chicago 2009.

VANN SEX STANLEY CUP

Kevin Lowe, 61, gjorde sig under sin karriär på framför allt 1980-talet känd som en av NHL:s bästa defensiva backar. Han vann inte mindre än sex Stanley Cup – fem med Edmonton Oilers och en med New York Rangers – under en karriär som pågick mellan 1979 och 1997. Han spelade totalt 1 254 NHL-matcher och gjorde drygt 400 poäng. Efter den aktiva karriären jobbade han under 15 år i Edmontons organisation som både tränare och general manager.

Doug Wilson, snart 63, är i dag kanske mest känd som San Jose Sharks mångårige general manager. Bakom sig har han dock även en stark karriär som NHL-back. Under 14 säsonger var han Chicago Blackhawks ledande back och vann Norris Trophy som ligans bästa back 1982 efter att ha gjort 82 poäng på 76 matcher. Totalt spelade han 1 024 matcher för Blackhawks och Sharks och gjorde 827 poäng.

Kim St. Pierre.Foto: Bildbyrån/Robin Nordlund



Kim St. Pierre, 41, är en av damhockeyns största målvakter genom tiderna. Under den aktiva karriären vann hon inte mindre än tre OS-guld och fem VM-guld med Kanada och har även vunnit pris som de båda storturneringarnas bästa målvakt vid flera tillfällen. Under sin landslagskarriär stoppade hon nästan 94 procent av skotten hon fick emot sig.

Ken Holland, 64, är i dag general manager för Edmonton Oilers, men det är i första hand för sitt arbete med Detroit Red Wings som han väljs in som byggare i Hockey Hall of Fames ledarkategori. Holland tog över som general manager för Red Wings 1997 efter att tidigare ha jobbat som scout, chefsscout och assisterande general manager. Under sina totalt 34 år i klubben var han med om att vinna fyra Stanley Cup – varav tre som GM. Han har även vunnit OS- och VM-guld som ledare för Kanada och senast 2016 även World Cup, då som assisterande general manager.

Vanligtvis kommer spelarna och ledarna in i Hockey Hall of Fame i Toronto via en ceremoni i november. Det rådande läget med coronapandemin gör det dock osäkert om årets ceremoni kommer att kunna hållas som planerat.