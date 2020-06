”Man måste vara 100 procent säker när man lämnar Nordamerika”

Across The Pond går ner till ett avsnitt per vecka under en stund från och med nu. Men killarna firar 20 avsnitt med att snacka med Andrew Gordon.



Det är en kortare episod när Hockeysverige-medarbetaren Sixten Funqvist och hans kompanjon Dave Ashbaugh firar 20 avsnitt med Across The Pond.

Förutom en genomgång av klubbarnas ekonomi och en titt på Rögles värvning Brady Ferguson snackar de med Linköpings forward Andrew Gordon.

Spotify: https://open.spotify.com/episode/0vsV7djjAmpIY7LhlOJzsO?si=SPIrPXbgSyGTDLKnC7_ZNg

iTunes: https://podcasts.apple.com/se/podcast/atp-episode-20-lhc-star-andrew-gordon/id1514406280?i=1000478807827