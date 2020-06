Klubbarnas lagbyggen ligger minst sagt i olika faser. Vissa klubbar har, i princip, fyllt sina platser medan andra nästan står med blanka papper. Framtidens ovisshet gör det omöjligt att idag sia om vilken strategi som är bäst väg att vandra.

Ska man fylla upp sina trupper i vanlig ordning under sommaren där risken ligger i att ligastarten blir uppskjuten alternativt att det blir spel inför tomma läktare? Eller ska man ha is i magen och hoppas kunna fynda bland kontraktslösa spelare under sensommaren/hösten? Uppenbarligen tänker klubbarna olika eftersom strategierna tycks variera.

Trots långt ifrån fulla trupper på sina håll och kanter tänkte jag passa på att göra en lista över de mest spännande nyförvärven som hittills presenterats av klubbarna.

Här kommer den:

5.Nikolai Belov, Almtuna

Gjorde comeback i just Almtuna förra säsongen efter två års frånvaro från hockeyn. Mängder av KHL-säsonger och landslagsspel som toppas med ett världsmästerskap under bältet gjorde att jag hade stora förhoppningar på den ryske spelaren.

I början av säsongen var jag inte särskilt imponerad, men med tanke på frånvaron från hockeyn var det inte konstigt att han växte ju längre säsongen led.

När sedan MoDo värvade Belov i säsongens slutskede kom han än mer till sin rätt. Med en mer komplett backuppsättning med fler spelande backar fick Nikolai en roll han förmodligen kände sig mer bekväm med.

Nu värvas han alltså tillbaka av Almtuna där det ska bli intressant att se om han kan ta ytterligare kliv den kommande säsongen. En sak är i alla fall säker; när Belov är på isen bör motståndarnas forwards hålla upp blicken.

Nikolai BelovFoto: Ronnie Rönnkvist



4. Daniel Norbe, Björklöven

Jag tror de flesta håller med mig om att hemvändaren Daniel Rahimi är den största värvningen Björklöven gjort den här sommaren. Men i mina ögon är han inte den mest intressanta. Visst kommer han säkerligen att göra bra ifrån sig men jag måste erkänna att jag får lite ”Alexander Hellström-vibbar” som knappast var något första-alternativ i Björklövens backbesättning den gångna säsongen.

Däremot ser jag Norbe som ett potentiellt förstaval hos coach Wallson i vinter. Det är en modern och rörlig back som är bra i båda ändar av isen. Han fick känna på spel på högsta nivå i Sverige när han i vintras avslutade säsongen i HV71.

Norbe har garanterat ambitionen att studsa tillbaka till SHL under rätt premisser. Med sina 24 år är han fortfarande utvecklingsbar och frågan jag ställer mig är om vägen mot SHL är med Björklöven eller via Björklöven?

Daniel Norbe.Foto: Magnus Lejhall/Bildbyrån



3. Frank Corrado, MoDo

MoDo har två intressanta nordamerikanska backar under kontrakt. Jag tror att svenskbekantingen Brendan Mikkelson mer ses som en ledargestalt i klubben än en spelare det kommer slå gnistor om på isen. Två år på kontraktet vittnar om att sportchef Glader mycket väl vet vad han får ut av den rutinerade kanadensaren.

Frank Corrado är klubbens andra kanadensiska back. Honom har jag högre tankar om att kunna vara en drivande back i själva spelet. Han har, i princip, under hela sin seniorkarriär varit in och ut ur NHL utan att riktigt fått fäste.

Med sina 27 år har han många bra år kvar som hockeyspelare där jag knappast tror han ser den svenska andraligan som ändstation på karriären. Jag tror han är sugen på att visa upp sin bästa sida för att kunna landa ett behagligare kontrakt i någon högstaliga i Europa än att skickas mellan NHL och AHL.

Frank CorradoYoutube



2. Anton Holm och Fredric Weigel, AIK

Jag klumpar ihop dessa två spelare som med största sannolikhet kommer utgöra ett fruktat radarpar i AIK:s leading line. Duon behöver knappast någon närmare presentation för er som frekvent läser dessa rader. Men jag ger er en snabb tillbakablick: Under tre säsonger (2016-2019) bildade duon ett av Hockeyallsvenskans mest fruktade radarpar, först i Södertälje och sedan i AIK innan de splittrades för spel i olika klubbar i finska ligan.

Båda kommer från knöliga säsonger med farthinder längs vägen och jag tror att de är sugna på att återupprepa succésäsongen 2018/19 där man föll på mållinjen mot Oskarshamn.

Fredric Weigel är tillbaka i AIK och återförenas med Anton Holm.Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån



1. Matt Bailey, Södertälje

Matt kom sent omsider in i det redan stjärnspäckade Mora-lag som knep en SHL-plats säsongen 16/17. Han stannade sedan kvar och gjorde två säsonger i SHL innan han senaste säsongen valde tyska DEL och Ingolstadt.

Att Södertälje får in en klasslirare råder det inga som helst tvivel om. Att han dessutom är beprövad på svensk is sedan tidigare gör knappast saken sämre. I mina ögon är Bailey den mest intressanta värvningen hittills i Hockeyallsvenskan.

Matt Bailey är tillbaka i Sverige.Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån