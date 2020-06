NHL-stjärnan gör militärtjänst: "Perfekt lösning"

Med New Jersey Devils säsong avslutad till följd av coronavirusets utbrott i Nordamerika har Nico Hischier spenderat stora delar av våren och sommaren hemma i Schweiz.

Förstavalet från 2017 års NHL-draft väljer att ta väl vara på sin tid hemma i aplandet. Under tiden stora delar av samhällen och hockeyligor runt om i världen varit nedstängda har 21-åringen valt att inleda sin 18 veckor långa militärtjänst i Schweiz.

Schweizaren hade gått i tankar att genomföra militärtjänsten efter säsongen hur som helst, men när säsongen fick sitt avslut till följd av virusets utbrott uppstod en perfekt möjlighet för Hischier.

– En av anledningarna till att jag valde att göra det här är för att hålla mig i form. Jag vet inte riktigt var jag skulle gå annars, då gymmen hölls stängda och jag inte kunde träna hemifrån. Jag hade inte all utrustning som behövdes, säger Hischier till New York Post.

– Det fungerade ett par veckor, men sedan kände jag att jag behövde gå någon annanstans för att förbereda mig för att spela igen. Då kom armén in i bilden och de hade en perfekt lösning för mig. Det är fina faciliteter här och de har allt du behöver.

21-åringen ingår i ett speciellt framtaget program för elitidrottare. Han får inte lära sig att köra pansarvagn eller sådana typer av saker, men får utbildningar i första hjälpen, bland annat.

– Vi har inte gjort jättemycket armésaker ännu, säger Hischier.



I programmet ingår även andra schweiziska hockeyspelare, däribland några från det schweiziska landslaget.

