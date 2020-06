Legendaren ointresserad av att ta över: "Inte redo"

Han har spelat över 1 250 matcher för klubben och har varit med och vunnit tre Stanley Cup. Men någon general manager lär inte Martin Brodeur bli för New Jersey Devils.

Än i alla fall.

Sedan Devils sparkade sin tidigare GM Ray Shero i mitten av januari har Brodeur jobbat som executive vice president of hockey operations samt som senior advisor i klubben.

Tom Fitzgerald, tidigare assisterande general manager, tog över rollen som huvudansvarig, men även om jobbet skulle bli ledigt i framtiden är Brodeur osäker om han skulle vilja ha det.

– Jag vet vad det krävs för att vara general manager. Jag har jobbat med Doug Armstrong (general manager i St. Louis) under en lång tid samt med Lou Lamoriello. Jag är inte redo för ett sådant åtagande just nu, oavsett om jag skulle erbjudas jobbet eller inte, säger Brodeur till The Hockey News.



VILL INTE FLYTTA FRÅN ST. LOUIS

Brodeur avslutade sin spelarkarriär i St. Louis och är fortsatt bosatt i staden, vilket är ytterligare en anledning till att han är tveksam till jobbet.

– Anledningen till att jag kom tillbaka till New Jersey var för att jag kunde styra över min egen tid, för jag kommer inte att flytta från St. Louis ännu. Jag har en tioåring hemma som är i behov av alla olika aktiviteter i världen.

– Jag säger inte att jag en dag kommer att säga "Vet du vad? Det är dags för mig att göra det här, kanske". Men just nu så värderar jag min tid för mycket för att bli involverad, säger Brodeur.

