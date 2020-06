"Lias har bestämt sig - stannar i Sverige"

New York Rangers bjöd över Lias Andersson till klubbens träningsläger, som förväntas börja den tionde juli. Andersson är under kontrakt med Rangers men var under slutdelen av den här säsongen utlånad till HV, efter att tidigare ha varit avstängd från NHL-klubben. Detta efter att han begärt en trejd och vägrat spela för AHL-laget Hartford.

Men Lias tackade nej till inbjudan, skriver New York Posts Larry Brooks på twitter. Han har bestämt sig för att stanna i Sverige. Där kommer han bli kvar - åtminstone tills dess att Rangers kommer överens med en annan klubb om en trejd.

"KAN BLI KVAR I SVERIGE OAVSETT"

Hittar inte Rangers en trejd kommer Andersson begära att stanna i Sverige, skriver Brooks. Journalisten uppger till och med att svensken kan bli kvar i SHL även om han blir trejdad, beroende på när trejden i så fall sker. Han klargör i alla fall att han inte kommer återvända till New York Rangers.

Lias Andersson har kontrakt med NHL-klubben även över kommande säsong, vilket gör att han inte har full makt över sin situation. De måste komma överens med en SHL-klubb om att låna ut honom, vilket de gjorde den här säsongen.

21-åringen gjorde 0+1 på 17 matcher för Rangers, 4+1 på 13 matcher för Hartford och 7+5 på 15 matcher i HV71, den här säsongen.

Andersson would play in Sweden next season if not traded, and perhaps even if he is dealt, depending on timing. But he won't be back with Rangers. — Larry Brooks (@NYP_Brooksie) June 18, 2020

