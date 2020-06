Tommy Salo: "De är NHL:s tio bästa svenskar genom tiderna"

Vilka är de bästa svenska spelarna i NHL-historien? Den minst sagt knepiga frågan skickade hockeysverige.se över till Tommy Salo och tvingade honom att komma med tio namn. Här är listan han gav oss tillbaka.

Gus Forslund var den första svenskfödda spelaren i NHL. Men om vi ska se till första svenskfostrade spelare var det Ulf Sterner från lilla Deje knappt tre mil utanför Karlstad. Efter det har totalt runt 370 svenskar spelat i världens bästa liga.



Tommy Salo är som bekant en av svensk hockeys främsta målvakter genom alla tider. Han gjorde tio säsonger i NHL representerande New York Islanders, Edmonton Oilers och Colorado Avalanche.

Tommy Salo.Foto: Ronnie Rönnkvist



Säsongen 1999/2000 var han uttagen i klassiska NHL All-Star Game. Hockeysverige.se bad 49-åringen från Surahammar att plocka ut vilka tio svenska spelare han anser varit bäst eller betytt mest i NHL historiskt sett.

– En nästan omöjlig uppgift, skrattar Tommy Salo då har får uppdraget.

– Det har funnits så många otroligt bra spelare i NHL, men om jag bara får plocka ut tio då blir det väldigt många som inte kommer med: Anders Hedberg, Jörgen Pettersson, Patrik Sundström, Kenta Nilsson, Markus Näslund, Daniel Alfredsson, bröderna Sedin… Som sagt var, många väldigt bra spelare som inte får plats.



TOMMY SALOS LISTA

Henrik Lundqvist

”Han är nog den bästa målvakt Sverige har haft. Plus att han varit med väldigt länge. För mig är det naturligt att han ska vara med på min lista. Han har betytt väldigt mycket för New York Rangers även utanför hockeyn med sitt sätt att vara. Han klär sig snyggt och allt det där, men framför har han visat för folket i New York att han är en bra målvakt.”

Foto: Andy Marlin-USA TODAY Sports



Börje Salming

”Man kan säga att det var Börje som gjorde att svenskarna började bli eftertraktade i NHL. Han fick mycket stryk där borta samtidigt som han är väldigt meriterad och var otroligt respekterad där över redan på sin tid. Det säger nästan allt om hans storhet.”

Foto: Bildbyrån



Nicklas Lidström

”Han har fyra Stanley Cup plus att han varit NHL:s bästa back hur länge som helst. Jag har haft 'Lidas' som back framför mig och han har en spelförståelse som ingen annan. Han står rätt hela tiden, bra med puck, bra passningar, bra skott… Han läser spelet över hela banan. En komplett spelare.”

Nicklas Lidström Foto: Bildbyrån/Joel Marklund



Erik Karlsson

”Erik är en spelskicklig back som vågar göra lite extra med pucken. Han sätter upp lagkamraterna med otroliga passningar. Även han läser spelet väldigt bra över hela banan. Han har också utsetts till NHL:s bästa back några gånger.”

Foto: Bildbyrån/Joel Marklund



Peter Forsberg

”Det är svårare att hitta en mer komplett spelare än 'Foppa'. Han har alla verktygen i sin verktygslåda. Inför en match är han otroligt inställd på att spela och väldigt fokuserad. Dessutom är han grinig. Ju mer man retar upp honom desto bättre blir han. Jag har spelat kort med 'Foppa' några gånger och jag kan lova att han blir lika tjurig då han förlorar i kortspel som han blir då han förlorat en hockeymatch.”

Peter Forsberg.Foto: Andreas Hillergren/Bildbyrån



Mats Sundin

”Precis som Börje Salming är 'Sudden' är han en legendar i Toronto. Han har burit det laget på sina axlar hur länge som helst. Dessutom gjorde han alltid mycket poäng trots att han spelade i ett ganska mediokert Toronto.”

Mats Sundin.Foto: Bildbyrån



Henrik Zetterberg

”Zetterberg är otroligt spelskicklig samtidigt som han är en bra hockeyspelare och ledare. Liksom 'Foppa' har han alla verktyg i lådan. I början var han ung och lite blyg som alla andra, men ju äldre han blivit desto mer har han tagit för sig och då även blivit bättre och bättre som ledare. Tystlåten, men som sagt var, en otroligt bra hockeyspelare.”

Foto: All Over Press



Mats Näslund

”Han gjorde bra ifrån sig under hela tiden han var i NHL. En välmeriterad hockeyspelare, men också en lirare som var kul att kolla på. Liten, snabb och svår att få tag på. Dessutom är Mats en otroligt ödmjuk och snäll kille. När han sa någonting var det verkligen rätt ord vid rätt tillfälle som kom från honom.”

Foto: Bildbyrån



Nicklas Bäckström

”Lite som Henrik Zetterberg, lite tystlåten men en otroligt bra och spelskicklig hockeyspelare så radar upp mycket poäng säsong efter säsong i NHL. Han gör det väldigt bra i Washington.

Nicklas Bäckström.Foto: Brad Mills-USA TODAY Sports



Håkan Loob

”Han är fortfarande ensam svensk att gjort 50 mål eller fler i NHL. Det säger ganska mycket om honom. Också en liten spelare, men väldigt avig. Rightare som visste vart målburen stod. Han gjorde det bra i Calgary. Vid sidan av isen upplevde jag honom lugn precis som jag gjorde med Mats Näslund. Under OS i Lillehammer var han en av veteranerna som tog för sig i omklädningsrummet och sa rätt ord då vi behövde höra det."

Foto: Bildbyrån









