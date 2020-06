Unge backen återvänder till Sverige

Efter en och en halv säsong i Österrike står det nu klart att den tidigare backtalangen Måns Hansson nu återvänder till svensk ishockey. Han är klar för spel i Hockeyettan med Troja/Ljungby nästa säsong.

Måns Hansson var en stor backtalang inom Malmös organisation men tog varken plats i SHL eller i Hockeyallsvenskan med Oskarshamn. Därför var han utlånad till Kristianstad i Hockeyettan innan han lämnade Sverige för ett utlandsäventyr i Österrike.

Nu återvänder han dock till Sverige efter en och en halv säsong i Zell am See i AlpsHL. Den 22-årige backen är klar för spel i Troja/Ljungby.

– Jag har letat efter en spelande back med right-fattning för att han ska kunna ha en viktig position i vårt powerplay, säger sportchef Daniel Håkansson på klubbens hemsida och fortsätter:

– Måns är en förhållandevis ung spelare som med rätt utveckling kommer få en viktig roll i vårt lag och jag är glad att Måns känner att Troja är rätt klubb för honom. Han har fått testa på högre ligor i Sverige men inte riktigt lyckats ta den rollen som han behöver för att kunna spela sitt spel. På division 1 nivå har han däremot gjort det bra och han har senaste åren skaffat sig mer erfarenhet via spel utomlands i den österrikiska klubben Zell am See.

Hansson har tidigare levererat 41 poäng på 56 matcher i Hockeyettan.

Hans kontrakt med Troja är endast skrivet över nästa säsong.

