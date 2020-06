”Att höra ditt namn i en sång för första gången - det var helt galet”

Across The Ponds 19:e avsnitt handlar om den numera klassiska lockoutsäsongen 2004-05 och killarna gästas av en speciell spelare.

Lockoutsäsongen 2004-05 har nog satt sig i de flesta svenska hockeyfans hjärtan på ett eller annat sätt. Sixten Funqvist och David Ashbaugh pratar enbart om den säsongen i Across The Ponds 19:e avsnitt, där de också gästas av tidigare NHL-stjärnan Brendan Morrison, som spelade för Linköping under den säsongen.

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/5X4cynUpgJQ22uMSPjh9jk?si=C0fU5pI5SfSF11WsRKnMfA

SIMPLECAST: https://across-the-pond.simplecast.com/episodes/atp-episode-19-linkoping-lockout-legend-brendan-morrison