"Det blev en chock och käftsmäll för alla"

– Jag är hoppfull och tror att vi kommer lösa det här, att det såklart kommer bli bra, säger han till hockeysverige.se.

Under förra veckan kom ett besked som inte direkt fick hockeyfolket i Karlskrona att slå klackarna i taket. Karlskrona HK beviljas ej elitlicens då ekonomin inte uppfyllde kraven för att få licens kommande säsong till spel i Hockeyallsvenskan. I grunden för klubbens dåliga ekonomi ligger en ombyggnad av hallen i stan där man efter det inte fått ekonomin riktigt på fötter. Givetvis har inte en viss pandemi fått ekonomin att se bättre ut i KHL eller i någon annan klubb heller för den delen.

- Det blev en chock. Vi hade just varit ut och tränat, kom in i omklädningsrummet och då, nästan direkt, kom det upp på telefon att vi inte skulle beviljas elitlicens, berättar Karlskronas målvakt Marcus Hellgren för hockeysverige.se och fortsätter:

- Vi hade egentligen bara haft fokus på den nya rekonstruktionen och att den skulle lösa sig. Ska jag vara ärlig tänkte vi inte ens att förbundet skulle göra det dom gjorde. Såklart att det då blev en chock och käftsmäll för alla.



Trots det aktuella och tuffa utgångsläget för KHK har ändå gensvaret från övriga klubbar runt om i landet varit fantastiskt menar Hellgren Smed.

- Det har varit väldigt fint. Exempelvis gick Hockeyallsvenskan ut med ett öppet brev, men även många klubbar har gått ut och visat sitt stöd.

- Bland annat såg jag att Peter Hermodsson i Mora gick ut och gav oss sitt stöd, vilket jag ändå tycker är värmande. Det tyder ändå på en storhet i att man kan se hela bilden. Absolut att vi är konkurrenter och vill vinna till varje pris, men sport av något måste få vara rättvis. Där måste det vara rättvisa villkor.

- Mora gjorde samma resa och med en hall som inte riktigt uppfyllde SHL:s krav, men gjorde egentligen tvärtom mot vad KHK gjorde. När Mora nu är i Hockeyallsvenskan tror jag dom är glada för att dom inte byggde om sin arena på samma sätt som KHK. Jag tycker att det är väldigt fint att andra klubbar och ledare ser det här i ett större perspektiv.

Vilken löpande information har ni spelare fått under resans gång?

- Vi har haft en dialog med Erik Belin. Han har i sin tur gett oss information från styrelsen. Sedan har det såklart varit svårt för dom att säga i förväg hur det ska gå i Tingsrätten. Lika var det med förbundet, att ingen visste något om det. Där blev vi tagna på sängen lite.

- Styrelsen har ändå informerat oss så mycket dom kunnat inför olika steg i den här rekonstruktionen.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån



"LITE OROLIG ÄR JAG SÅKLART"

En viss oro känner också 26-åringen från Torrberg inför kommande säsong med Karlskrona.

- Jag är hoppfull och tror att vi kommer lösa det här, att det såklart kommer bli bra. Nog hade jag helst velat att vi hade en elitlicens. Det är inte heller att man kan vara hur lugn som helst när det händer sådana här saker, men jag är, som sagt var, hoppfull. Lite orolig är jag såklart ändå.

- Jag förlängde med KHK efter att varit här under förra säsongen. Det finns en anledning till att jag förlängde och det är att jag trivs och vill spela hockey här. Samtidigt trivs jag bra i stan. Klart att jag villa att det ska lösa sig på bästa sätt. Annars hade jag inte förläng från första början.



Hur stort är intresset kring laget i staden Karlskrona?

- Jag känner av det är väldigt många som har koll på KHK. Sedan kanske det inte under förra säsongen gick så mycket folk på matcherna som vi hade hoppats på. Det finns många faktorer till det.

- Karlskrona som stad, det är många som bryr sig om hockeyn här, har koll och tycket det är roligt att det finns ett hockeylag i stan som är på en bra nivå.

Vilken information har ni fått kring hur föreningen jobbar framåt för att ni ska få elitlicens?

- Styrelsen arbetar med olika idéer kring rekonstruktionen som vi hoppas att sedan få igenom. Sedan kan jag inte uttala mig så mycket mer om vad dom gör mer specifikt.

- Jag har fullt förtroende för dom som sitter i styrelsen. Dom jobbar stenhårt för det här och jag känner mig trygg i att det ligger i deras händer. Dom är professionella och kommer göra allt för att det till slut ska ordna sig.

"GÄLLER ATT SE ALLT I ETT STÖRRE PERSPEKTIV"

Vad kan du som enskild spelare bidra med för att hjälpa klubben?

- Att försöka vara positiv och hoppfull. Vi som tränar här gör det för att vi ska spela för Karlskrona och jag allt för att komma väl förberedd till säsongen.

- Jag vet inte om vi som spelare har så mycket makt i det här utan det är mycket annat som spelar in.

Marcus Hellgren håller hoppet uppe.Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån



Hur går det med fokuset att träna och förbereda sig inför säsongen när du inte riktigt vet hur allt med KHK kommer att landa?

- Där gäller det också att se allt i ett större perspektiv. Om det inte blir som alla vill här i KHK, att det inte skulle bli spel här i Hockeyallsvenskan, oavsett ska jag vara bra förberedd eftersom jag kommer spela hockey nästa säsong.

- Just träningsbiten är ingen skillnad. Skulle jag exempelvis suttit utan kontrakt nu, även om jag inte haft ett lag måste jag ändå träna på. Jag måste ha en bild av att när pucken släpps så ska jag vara väl förberedd oavsett om det kommer vara i Karlskrona eller något annat lag.

- Det är helt upp till dig som spelare, vilken person du är och hur disciplinerad du själv är. Jag kan inte säga att det påverkar min träningsmoral på något sätt. Jag ska spela hockey och då gäller det att vara väl förberedd.