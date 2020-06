Då kan NHL-lagens träningsläger starta

I måndags var det fritt fram för NHL-klubbarna att öppna sina träningsanläggningar igen. Dock med en hel del regler att ta hänsyn till. Bland annat fick lagen bara ha sex spelare på isen åt gången för att i största möjliga mån minska riskerna för vidare spridning av covid-19.

Nu skriver Sportsnets Chris Johnston på Twitter att NHL har satt ett datum man strävar emot för att sätta i gång träningslägren för de 24 lag som ska spela play-in, gruppspel och sedermera slutspel.

Johnston skriver att det datumet är 10 juli.

Han konstaterar också att om klubbarna skulle kunna starta träningslägren på det datumet, så kommer pucken troligtvis att släppas i början av augusti. Det har tidigare sagt att NHL-lagen ska få runt tre veckor på sig att förbereda sig inför avslutningen på säsongen.

NHL bekräftade senare att datumet mycket riktigt är 10 juli. Det har ligan och spelarfackföreningen NHLPA enats om. Det förutsätter dock att alla medicinska regler möts av klubbarna och spelarna.

NHL har tidigare fastslagit att säsongen ska avslutas via spel i två hubstäder, en för den östra konferensen och en för den västra. Tio städer ska ha ansökt om att få stå som arrangör för matcherna, men ännu så länge har NHL inte gett något besked om vilka som kommer att tilldelas ansvaret. Las Vegas, Edmonton och Vancouver har nämnts bland favoriterna.

