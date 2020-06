Tillbaka – med förebilden som "materialare"

ÖREBRO (HOCKEYSVERIGE.SE)



Oliver Eklind blev ratad då han sökte in på hockeygymnasiet i Örebro. I stället valde han Karlskoga där han byggde upp sig till att idag, vid 22 års ålder, vara en flygfärdig SHL-spelare hos Örebro. Eklind, som är ursprungligen från Kumla, kommer kommande säsong dessutom få en annan Kumla-produkt och tillika förebild som hockeyspelare, Emil Kåberg, som sin materialförvaltare.

– Jag har följt honom i elitserien eftersom han är från Kumla. Framförallt när han spelade i Färjestad och vann en del SM-guld där (tre), berättar Oliver Eklind då vi ses för en intervju på läktaren i Behrn Arena samtidigt som några av juniorerna i klubben trampar på testcyklar nere på rinken där isen är borttagen sedan en lång tid tillbaka.

– Om han var förebild? Ja, eftersom han spelade i elitserien och jag också ville nå upp dit.

Kunde du då tänka dig att en dag få honom som materialförvaltare?

– Nej, några sådana tankar hade jag absolut inte, säger Örebros nyförvärv med ett skratt.

Hur såg du på Örebro då du var barn hemma i Kumla?

– Då jag växte upp var det derbyn mellan Kumla och Örebro. Dessutom var det fullsatt på dom matcherna hemma i MOAB-hallen, som det hette då, och ett bra tryck på läktaren.

– Det var fina minnen. På den tiden var det också en väldig rivalitet mellan klubbarna eftersom båda klubbarna låg i Division 1 då.

Emil Kåberg - en annan Kumla-produkt.Foto: Ronnie Rönnkvist



"DÅ KÄNDE JAG MYCKET BESVIKELSE"

Säsongen 2013/14 tog Oliver Eklind klivet över till Örebro första gången. Han gjorde en helt okej säsong med spel i både U16 och andralaget i J18, men det som skedde efter säsongen blev en besvikelse för honom.

– Jag kom inte in på hockeygymnasiet i Örebro. Under juniortiden i Karlskoga ville jag visa att dom hade gjort fel och att man kan gå en annan väg också.

– När jag fick reda på att jag inte skulle komma in kände jag mycket besvikelse eftersom jag trodde och nästan var helt säker på att jag skulle komma in.

– Då åkte jag istället på en try-out i Karlskoga. Jag var ändå först lite kluven för att flytta dit eftersom vi ofta mötte Karlskoga då jag var i Kumla. I dom matcherna blev det alltid slagsmål (skratt). Just där och då tänkte jag att jag aldrig skulle spela i Karlskoga.

– Familjen, farsan, morsan och brorsan ville att jag skulle åka dit och testa i alla fall. Jag har aldrig ångrat att jag åkte dit. Det är bästa jag har gjort.

Just sammanhållningen som är på juniornivå i Karlskoga vittnar många om ska vara både unik och speciell.

– Det var mycket träning samtidigt som det blev en väldig omställning för mig eftersom jag nu skulle bo själv, gå på gymnasiet och träna.

– Karlskoga hade gjort så att alla juniorer bodde i samma lägenhetshus, vilket man kan säga var både positivt och negativt, säger Oliver Eklind med ett leende och fortsätter:

– Alla i laget hängde med varandra nästan hela tiden under juniortiden. Man lärde känna alla snabbt och vi hade jäkligt roligt.

Oliver Eklind.Foto: Ronnie Rönnkvist



TAGIT KLIV FÖR VARJE SÄSONG

Säsongen 2015/16 fick Kumla-sonen debutera i Karlskogas A-lag. Sakta slussades han in i Hockeyallsvenskan för att sedan få en snabb utvecklingskurva senaste två säsongerna.

– Jag har alltid känt att mitt hockeyhuvud på isen varit med mig vart jag än spelat. Sedan har jag haft begränsningar eftersom jag inte varit tillräckligt bra tränad fysiskt.

– Huvudet var, som sagt var, men, men när jag kom upp på en högre nivå så har inte alltid det jag tänkt göra fungerat varje gång. Det här är också något jag jobbat mycket med.

Vad fick dig att tänka till kring det?

– När jag fick A-lagskontraktet i Karlskoga tänkte jag ”Nu ska jag ge det en bra chans med träning, kost och allt sådant”. Jag kände också att jag utvecklades efter det.

Oliver Eklind.Foto: Ronnie Rönnkvist



Senaste säsongen var Oliver Eklind en av Karlskogas viktigaste kuggar. På 49 matcher svarade han för 16 mål och totalt 31 poäng.

– Säsongen var bra både för mig och hela laget. Vi gjorde en riktigt bra säsong, men framförallt var det roligt att vi gjorde så många mål.

Fick du en ny roll eller vad var det som gjorde att du lyfte ditt spel?

– Nej, det fick jag inte. Jag fick mer och mer förtroende, men framförallt gjorde vi väldigt många mer mål jämfört med säsongen innan.

– Klart att jag fick en större roll och tog ett kliv till samtidigt som det också var tänkt att jag skulle vara en toppcenter. Sedan är det lättare att spela i ett lag som går bra än ett som går dåligt.

AVSTÄNGD TVÅ GÅNGER: "OTROLIGT BESVIKEN PÅ MIG SJÄLV"

Oliver Eklind drog dessutom på sig två avstängningar under säsongen, något som han grämer sig rejält för. Den första kom efter en armbågstackling och den andra efter en ”checking to the head”.



Vid den andra avstängningen, som blev sex matcher lång, beskrev Eklind händelsen enligt följande till disciplinnämnden:

”Jag ser att min back som följer med upp i anfallet tappar pucken. Då ändrar jag min riktning och ska hämta pucken. Samtidigt kommer Timrå spelaren i samma åkriktning som jag och båda har hög fart. Jag hinner inte flytta på mig åt något annat håll så jag är med på att vi kommer krocka. Så jag spänner min kropp för en lite kollision men Timrå-spelaren hinner aldrig se mig och kollar på pucken hela tiden. Det var aldrig meningen att tackla och definitivt inte att han att skada någon. Blev själv chockad över att han aldrig såg mig när vi åker rakt emot varandra men båda har hög fart det går snabbt där ute och man slappnar nog av när man leder med 7–2.”

– Det var inte så bra… Jag har reflekterat över det på så sätt att jag aldrig med ska bli avstängd eftersom det var för jäkla tråkigt att sitta uppe på läktaren och kolla.

– Jag var otroligt besviken på mig själv eftersom jag satte mig själv i skiten, men även laget. Då mådde jag faktiskt inte så bra. Framförallt inte efter min andra avstängning.

Hur hanterade du att det var tufft efteråt?

– Tufft och tufft… Det var jobbigt eftersom jag visste att säsongen var över, men nu tog den ju slut ändå.

– Jag var lite nere ett tag, men sedan pratade jag lite med morsan och farsan, försökte tänka på annat, släppa hockeyn och allt det där.

Oliver Eklind.Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån



NY CHANS I ÖREBRO: "DOM TROR PÅ MIG"

I april fick Oliver Eklind ett kvitto på att han gjort en mycket fin säsong i Karlskoga när Örebro ringde och ville ge honom en chans i SHL.



– Jag tror det var i början av april Örebro hörde av sig första gången. Sedan hade vi lite kontakt fram och tillbaka. Innan jag skrev på, den veckan var det mer att grejer hände.

– Örebro kändes bäst och vi hade ett bra snack. Dom tror på mig och jag ska ta chansen dom gett mig här, visa att jag kan spela på en SHL-nivå.

Har du haft möjligheten att gå till SHL tidigare?

– Nej, aldrig, så det blir en ny utmaning.

Vilka förväntningar har du på säsongen och vad vill du tillföra det här laget?

– Jag vill såklart tillföra så mycket jag kan och bidra med mitt spel…

Hoppas du på en centerplats högt upp i hierarkin redan från början?

– Vi får se, men jag vill såklart spela så högt upp som det går. Däremot, bevisar jag inte att jag ska spela där så ska jag inte heller spela där. Man måste vara tillräckligt bra och förtjäna platsen.

