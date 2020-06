Här är vinnarna i NHL-coachen 2020

När NHL-coachen startade i mitten av december var tanken att den skulle löpa ut i samband med grundseriens avslutning i början på april. Som alla vet blev det inte som någon hade tänkt sig. Eftersom det funnits en hel del oklarhet kring huruvida NHL skulle försöka spela klart de sista omgångarna av grundserien valde vi att avvakta med att avsluta tävlingen.

Härom veckan kom beskedet att NHL ser grundserien som färdigspelad och fortsätter med ett slutspel i förhoppning om att kunna dela ut 2020 års Stanley Cup till hösten. Därmed räknas även NHL-coachen som färdigspelad.

Tack till alla som har deltagit!

Är du berättigad till ett av priserna och inte sett nåt meddelande från NHL-coachen?

Kolla din skräpmejl – eventuellt har prisinfon hamnat där.

Annars: mejla dina kontaktuppgifter (adress och telefonnummer) till nhlcoachen@everysport.se

Här är årets vinnare:



1) Bluegaz Z3 – Gasolgrill från Hemmy.se



Vinnare: Ruokojärvi Stars – Glenko

2) Cleanmate S990 – robotdammsugare från Hemmy.se



Vinnare: DST B – Antelå

3) Cylinda minicooler A1 – dryckeskyl från Hemmy.se



Vinnare: Tampa Kucherovs – eliasu

4) Presentkort 1 000 kronor från Skins – kompressionskläder

Vinnare: PuckYou – Mr Stolp Scott

5) Presentkort 500 kronor från Skins – kompressionskläder



Vinnare: IK Vita Hästen – Grille

6-10) Hockeyspelet You Crash The Game + ett års abonnemang på Hockeysverige Plus



Vinnare:

Fimpa cigg – Mackan

Magic Skaters – Coach Rob

Dalton Brothers – dejvarn

i am the champ – champ

Hk Kakelösa – Micke



Vinnare:



Miner – Ante

BAZZ HC – Kevin

Pjåkigt – Jimmie V

Forsbro 1 – Forsbro

Blueshirts – Berko

Vinnare: Richard88 – Richard Esberg Svartkamel – Oskar



Tarpon Sponge – Thomas

Brobergs – Mr 8

Klimpo – Steken

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.