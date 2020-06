"Jag trodde att jag kanske hade spelat min sista NHL-match"

Bobby Ryan har inte haft någon enkel resa mot sina framgångar i NHL. Under barndomen, då under namnet Bobby Stevenson jr., var han med om ett väldokumenterat trauma när familjen flydde undan polisen sedan hans pappa misshandlat hans mamma. Det innebar att han tvingades lämna hemmet i New Jersey och flytta till Kalifornien där familjen antog efternamnet Ryan.

Trots de minst sagt tuffa omständigheterna – och att hans pappa Bob Stevenson sr. slutligen arresterades – lyckades han bli en av de mest omtalade unga hockeyspelarna ur sin årskull. Det slutade med att Anaheim Ducks valde honom som andra spelare efter Sidney Crosby i draften 2005. I Ducks organisation fick han även ett genombrott med fyra raka säsonger med 30 mål eller fler innan han trejdades till Ottawa i utbyte för bland annat Jakob Silfverberg 2013.

Men samtidigt som han nådde en del fina framgångar på isen hade han problem utanför densamma. Hans mamma Melody gick bort i bröstcancer 2016 och för Ryans del kulminerade allt i november i fjol när han lämnade Ottawa Senators och checka in sig själv på NHL:s missbruksprogram för att ta itu med det alkoholproblem han hade utvecklat.

GJORDE HATTRICK I HEMMACOMEBACKEN

Under tisdagen, efter att ha nominerats till Masterton Trophy, berättade Bobby Ryan om den gnagande känsla av oro han hade i kroppen när han pausade sin NHL-karriär på obestämd tid.

– Just då när jag åkte därifrån var den jobbigaste tiden. Dels för att jag hade mitt stora kontrakt, men dels också för att jag trodde att jag kanske hade spelat min sista match i NHL. Och det var det jobbigaste att svälja och komma över, säger Bobby Ryan enligt Sportsnet.

Lyckligtvis hade han inte gjort sitt sista skär i ligan. I slutet av februari gjorde han comeback i en bortamatch mot Nashville Predators efter att ha avslutat sina behandlingar. Två dagar senare spelade han sin första match i Ottawa sedan mitten av november. Det blev en hemkomst som han aldrig kommer att glömma.

I 5–2-segern mot Vancouver Canucks sköt Ryan nämligen hattrick.

– Det blev tuffare att hålla känslorna i schack under matchens gång... Jag menar det där är ingenting man kan regissera. Det var en helt fantastisk kväll, säger Ryan.

ETT KVITTO

Det var också där och då som 33-åringen blev en het kandidat till Masterton Trophy, utmärkelsen som går till den spelare som "förkroppsligar ihärdighet, sportsmannaanda och hängivenhet till sporten ishockey". Svenske målvakten Robin Lehner tog hem utmärkelsen vid NHL Awards i fjol efter att ha gjort upp med sina inre demoner och kommit tillbaka och spelat sitt livs hockey.

För Bobby Ryan är nomineringen ett kvitto på hur långt han har kommit sedan han inledde sin rehabilitering i november.

– Det är en fantastisk sak som har kommit ur allt det tuffa jag har brottats med det här senaste året. Jag pratade lite kort om det här med min fru härom dagen, hur långt vi har tagit oss, hur långt jag har kommit med saker och ting för att kunna få de belöningar jag får varje dag just nu, säger han.

Bobby Ryan hann stå för åtta poäng (5+3) på 24 matcher innan Ottawa Senators säsong tog slut i förtid.Han har ytterligare ett år kvar på kontraktet med klubben, ett år som ger honom 7,25 miljoner dollar i lön.

