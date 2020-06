Podcast: Från Jamie Fox till Madison Square Garden

Det 18:e avsnittet av Across The Pond är ett rent fråga/svar-avsnitt. Killarna svarar på lyssnarnas många frågor.



Sixten Funqvist och David Ashbaugh arrangerade en AMA (Ask Me Anything) med hjälp av Reddit där lyssnare/användare fick ställa frågor om vad som helst.

Mycket hockey blev det - och en och annan historia.

Killarna bjuder på många historier - bland annat berättar Sixten om en magisk dag i New York.

