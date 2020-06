Stig Kenne, ”Stickan” kallad i hockeysvängen, har fotograferat lag- och matchbilder sedan 1970-talet. Nu har han lagt kameran på hyllan och har i stället valt att ge ut två böcker där han samlat ihop många av sina bilder.

Hockeysverige.se kommer under de närmaste veckorna i en serie presentera några av Kennes bilder där vi får ta del av hans och även spelarna på bildens berättelse kring dessa. I dag berättar ”Stickan” Kenne och Henrik Lundqvist om känslan att fota respektive spela för Tre Kronor.

Kenne:

”Henrik ville alltid se bra ut på bilderna (skratt) och var alltid väldigt fokuserad även på fotograferingen. Sista gången jag tog bild på honom var under World Cup 2016. Vi hade väldigt taskigt med tid. Vi tog lagbilden i Valhalla, Frölundas träningshall, men träningarna hade dom inne i Scandinavium. Jag fick bara en minut på mig med varje spelare så jäklar vad jag fick slita, men det tar lite tid att flytta ljus och allt sådant. Båda bröderna har alltid varit bra att ha och göra med.”

"SURREALISTISKT ATT SITTA I DET OMKLÄDNINGSRUMMET"

Henrik Lundqvist två största framgångar med Tre Kronor är OS-guldet i Turin 2006 och VM-guldet 2017.

- Det jag minns starkast från OS är lite olika saker. Dels var det att jag fick chansen att spela med killar jag hade sett upp till under många år, ”Foppa” (Peter Forsberg), ”Sudden” (Mats Sundin), ”Lidas” (Nicklas Lidström), ”Affe” (Daniel Alfredsson) och så vidare, berättar New York Rangers-målvakten och fortsätter:

- Det var så många bra spelare att det nästan blev surrealistiskt att sitta i det omklädningsrummet. Samtidigt var det en otroligt häftig känsla att få göra den turneringen med dom killarna. Dessutom att då också få vinna.

- Att sedan just inse att jag varit med om att vinna OS-guld samtidigt som det var min första säsong i NHL… Det var så mycket som hände det året. Drömmar som gick i uppfyllelse. När jag tänker tillbaka på 06 får jag så många härliga minnen. Kombinationen att få vinna ett OS-guld och med vilka det var gör att det är ett otroligt speciellt minne för mig.



Går det att jämföra ett OS-guld med ett VM-guld?

- I striden hetta är det samma typ av turnering och den här stoltheten att få spela för Sverige och att då få vinna tycker jag är en enorm känsla.

- Såklart, ett OS där alla dom bästa är med och just i det fallet då killarna jag nämnde var med var otroligt speciellt.

- Jämför jag det med känslan att få vinna med brorsan (Joel Lundqvist) för några år sedan så är också ett minne för livet. Jag väger bägge turneringarna oerhört tungt av egentligen olika anledningar, men stoltheten fanns där i båda fallen.

Hur var det att ha "Stickan” Kenne snurrande på isen med kameror innan säsongerna och stora turneringarna?

- Det hörde till. Varje gång jag var med i landslaget var ”Stickan” där och tog sina bilder. Det var roligt och ofta mycket skratt.



Här kan du beställa ”Stickan” Kennes bok, ”Svenska Hockeyadeln”: http://www.stimar.se/



Henrik Lundqvists bästa räddningar från säsongen