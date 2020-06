Uppgifter: Profilen tvingas bort

Under sina tre år i SHL har Brendan Shinnimin minst sagt vuxit ut till en profil. Hans spelstil har retat gallfeber på motståndarna och dess supportrar samtidigt som han under sina två första säsonger i ligan producerade en bra bit över 30 poäng per säsong.

Nu kan kanadensaren, som var en del av Växjös guldlag 2018, tvingas bort från klubben. Inför den gångna säsongen skrev 29-åringen på ett nytt tvåårskontrakt med smålänningarna.

Enligt Smålandsposten kommer det avtalet nu att brytas efter bara ett år.

Enligt tidningen grundar sig beslutet på ett "flertal incidenter" från den gångna säsongen, däribland den uppmärksammade tacklingen på Oskarshamnsbacken Oskar Nilsson samt en spearing på Örebrostjärnan Mathias Bromé.

Den gångna säsongen producerade Shinnimin 22 poäng (5+17) på 50 matcher samtidigt som han drog på sig 91 utvisningsminuter.

