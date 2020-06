Efter turbulensen: "Ser det inte alls på det sättet"

– Det här året ha kantats av ett antal händelser som varit allt annat än smickrande, konstaterar han.

Det har varit en tuff tid för Svenska Ishockeyförbundet med strejk, två anställda som fått lämna under uppmärksammade former, polisutredning, tal om tystnadskultur och ett arbete inlett med att byta Generalsekreterare. Lägg därtill att Covid-19 vänt upp och ner på hela idrottsvärlden.



Hur har Svenska Ishockeyförbundet kunnat hamna i den här situationen? Anders Larsson är ordförande och ytterst ansvarig för hur svensk ishockeys högsta organ fungerar.

- Det här året har, precis som du säger, kantats av ett antal händelser som varit allt annat än smickrande, säger Anders Larsson till hockeysverige.se och fortsätter:

- Du tar själv upp Damkronorna och situationen i höstas som ändå till sista, enligt mig, landade i en gemensam kraftsamling. Tyvärr blev det ingen VM-spel i Frankrike och möjlighet till att gå upp till A-VM igen.

- Turerna kring ett antal personalärenden på kansliet… Som ordförande och representant från styrelsen har jag varit väldigt mån om att själv verkligen försöka sätta mig in i och förstå vår personal. I samband med att vi meddelade att Tommy Boustedt kommer lämna sin tjänst som Generalsekreterare annonserade vi från styrelsens sida att jag kommer genomföra, vilket jag gjort nu, individuella samtal med var och en av våra anställda.



Vilken bild har du fått kring er verksamhet utifrån det?

- Våra anställda har fått tycka till om vad som fungerat bra och vad som inte fungerat bra, vad måste förbättras och vad är viktigt då vi ska rekrytera en ny Generalsekreterare, men också om vilka förväntningar finns det på mig och styrelsen. Det har varit värdefullt för mig och styrelsen att samla upp det.

- Summerar jag det så ser vi att det finns så otroligt mycket bra i vår verksamhet, i vårt förbund och på kansliet. Många dedikerade och engagerade arbetare, men det finns också ett antal förbättringsområden som kommit fram som nuvarande ledningen och nya Generalsekreteraren kommer få sätta tänder ni tillsammans med personalen i nära relation med styrelsen.

"HADE VI KUNNAT GÖRA NÅGOT ANNORLUNDA?"

Med facit i hand, kan du se att ni på något vis borde agerat tidigare?

- Det är alltid så när man i efterhand sitter och blickar tillbaka på året där det varit ett antal händelser, att man kan ställa sig frågan ”Med det vi vet idag hade vi kunnat göra något annorlunda?”. Det tåls att fundera på med lite mer distans. Den ödmjukheten tror jag är oerhört viktig att ha med oss. Precis som ett hockeylag är vårt kansli också ett lag och en del i hela rörelsen.

- Jag håller med om att det då finns all anledning att reflektera över det. Däremot har jag själv inte gjort den reflektionen ännu utan jag tänker spara den till sommaren då jag har lite mer perspektiv på hela året.

Anders Larsson.



Hur ser du på din roll som ordförande kring att det sett ut som det gjort i och kring Svenska Ishockeyförbundet och kansliet senaste hockeysäsongen?

- Klart att som ordförande och högst förtroendevalda person är jag ytterst ansvarig för hela förbundets verksamhet. Det spänner över hela rörelsen med 400 föreningar och hur många engagerade ledare, spelare och fans som helst, men också över vårt kansli.

- På senare tid har det blivit mycket uppmärksamhet kring ett antal personalärenden kopplade till vårt kansli. Å ena sidan är jag som ordförande inte inne dagligdags och jobbar med personalärenden och sådant. Å andra sidan är kansliet en del av organisationen där Generalsekreteraren rapporterar till mig och styrelsen så jag är ansvarig för alla delar.

"SÅ SKULLE JAG INTE UTTRYCKA MIG"

Tommy Boustedts avsked kan ses utifrån lite som att ni kastar honom ”under vagnen” och blir en ”Svarte Petter, hur tänker du kring det?

- Så skulle inte jag vilja uttrycka mig. Tommy är i sin roll som Generalsekreterare högsta tjänsteman. Därmed är han också högst tjänsteman med ansvar för kansliet.

- I samtalen vi förde, inte minst jag som representant från styrelsen och Tommy, kom vi båda två fram till att vägen framåt, givet där vi stod och hade hamnat, innehöll bland annat att Tommy skulle lämna som Generalsekreterare.

- Vi kom också fram till att dom här samtalalen jag tidigare refererade till skulle genomföras och att vi verkligen försöker ta en kraftsamling framåt. Jag har också känt, när jag haft samtalen med personalen, att det finns en otrolig vilja att gå framåt. Jag ser det inte alls på det sättet du säger och vill inte använda orden som du använder i din fråga.

Du ser inte alls att det kan ses så utifrån?

- Som Generalsekreterare hos oss är man ytterst ansvarig för den operativa verksamheten. Han har ett uppdrag att tillse att den fungerar väl, men också naturligtvis ha en nära dialog med styrelsen och styrelsens ordförande.

- Nu hamnade vi i ett läge där vi var överens om att vi behövde göra den här förändringen. Från min sida handlade det inte om att offra någon eller liknande. Mer om hur vi tar verksamheten framåt på bästa sätt. Hur hanterar vi det vi kommer överens om på ett klokt sätt. I dom här samtalen kom jag, från styrelsens räkning, och Tommy överens om den här vägen framåt.

Tommy Boustedt.Foto: Bildbyrån/Petter Arvidsson



Har Svenska Ishockeyförbundet varit och är så transparent som man kan önska?

- För oss är det väldigt viktigt att vara transparenta. Vi är en huvudorganisation för en av Sveriges mest folkkära idrotter. Det är en medlemsorganisation med medlemmar i olika föreningar som är organiserade i distrikt som tillhör förbundet. Vi strävar alltid efter att vara så transparenta som är möjligt och rimligt.

- Sedan finns saker i verksamheten, till exempel personalärenden, som man brukar vara väldigt försiktiga med att redovisa eftersom det handlar om individer och personer.

- Jag tror vi behöver ställa oss den här frågan om transparens ofta. Vi har ordförandekonferenser med distrikten med jämna mellanrum. Där är alltid ordet fritt och man kan ställa frågor och få saker redovisade. Jag tycker det är viktigt, och vi är transparenta i stora delar, men allt kan bli bättre. Men när det gäller individer och personalärenden känns det väldigt viktigt för mig och oss att är man anställd i vår verksamhet ska man känna sig trygg med att det som rör mig som anställd, eventuellt det som rör och min anställning, inte är något man behöver vara orolig för att det kommuniceras ut bredare.

"TROR MYCKET PÅ FRAMTIDEN"

Hur skulle du beskriva att miljön på svenska ishockeyförbundet är idag?

- När vi pratar om Svenska ishockeyförbundet är en del kansliet och den operativa organisationen. Det jag kan säga är att efter dom individuella samtal vi genomfört senaste veckorna och som jag redovisat för till personalen känner jag en otrolig framåtanda.

- Vi har kompetenta medarbetare som vill väldigt mycket. Jag kan också konstatera efter samtalen att våra medarbetare, precis som jag själv, tror väldigt mycket på framtiden. Det kopplat till kansliet.

- Sedan har vi väldigt många spännande verksamheter i stort. Tillexempel nya utvecklingsmodellen ”hemmaplansmodellen”. Jag tänker också på den här resan som kommer med Dam U18-VM på hemmaplan, JVM och herr-VM kommande åren, så det kommer hända många spännande saker framöver. Just nu ligger tyvärr Corona-pandemin som en slags våt filt över helheten och osäkerheten som den skapar. När vi väl kommer ut på andra sidan av corona-situationen känner jag att det finns väldigt mycket som pekar åt rätt håll. Är vi kloka och hanterar det här på rätt sätt så är jag övertygad om att svensk hockey och Svenska ishockeyförbundet går en positiv framtid till mötes.

Vad har du som ordförande personligen närmast som ditt främsta och viktigaste jobb?

- I närtid, jag är ytterst ansvarig för rekryteringen av en ny Generalsekreterare. Där är även väldigt viktigt i närtid att jobba med olika planerna framåt. Dels för förbundets del, men dels också en samordnande roll. Jag tänker då på det kopplat till Corona-pandemin. När kommer säsongerna igång, med vilka förutsättningar, när kan vi ha publik i våra arenor och så vidare. Det finns en hel del frågor på kort sikt.

- På längre sikt, det jag drivs av extra mycket är att skapa rätt förutsättningar för den här organisationen och vägen framåt. Då tänker jag på hemmaplansmodellen och resan med internationella mästerskap.

- I grund och botten har vi avtal på plats men våra ligor, exempelvis samarbetsavtal med SHL fram till 2025 som klubbades på senaste årsmötet, så det finns många spännande frågor efter Coronan.

Anders Larsson.



Hur ser den jämställda satsningen, dam- kontra herr-hockeyn, ut framåt?

- Vi har gjort en resa i närtid. Idag har vi världens bästa liga, SDHL. Det har också hänt en del saker kring Damkronorna. Å ena sidan saker som naturligtvis inte var bra, men å andra sidan känner jag och många med mig kraften att gå framåt.

- Vi körde dessutom TV-pucken för första gången för tjejer, vilket jag från min horisont skulle sammanfatta med att det gjorde succé. Vi ser också att antalet tjejer som börjar med ishockeyn ökar.

- Samtidigt tycker jag att det är viktigt när vi pratar om jämställdhet att det finns en dimension kvantitativa mått på våra insatser, men en annan är hur vi beter och förhåller oss till varandra i olika frågor. Precis som samhället är hockeyn inne på en resa och vi behöver göra den, absolut, avslutar Anders Larsson.