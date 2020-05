Coachen hyllar stjärnan efter hans utbrott: "Gillar ilskan"

Tidigare i veckan blev det officiellt: Buffalo Sabres missar Stanley Cup-slutspelet för nionde säsongen i följd. Inget annat lag i ligan har lika många misslyckanden i rad bakom sig just nu.

När The Athletic bad klubbens lagkapten och stora stjärna Jack Eichel kommentera säsongen 2019/20 släppte han på handbromsen.

– Lyssna, jag är less på att förlora. Det har varit några tuffa månader, men också fem tuffa år. Jag är en tävlingsmänniska. Jag vill vinna varje gång jag kliver ut på isen. Jag vill vinna Stanley Cup varje gång jag påbörjar en säsong, sade Eichel i intervjun.

Han tillade att han tyckte att laget hade tagit steg i rätt riktning. Men det räckte inte.

– Vi har tagit kliv, men vi är inte där vi vill vara just nu, så uppenbarligen tog vi inte rätt kliv. Det är det som är så frustrerande, och det är det man är tvungen att svälja. Gör man inte tillräckligt mycket under säsongen får man inte fortsätta spela.

Buffalo Sabres coach Ralph Krueger har inga problem med 23-åringens frustration. Tvärtom gillar han Eichels passion.

– Jag gillar ilskan. Jag har inga problem med att människor ger utlopp för sin frustration kring det som varit. Men sedan måste man gå vidare, snabbt, och komma på en lösning vad man ska göra åt det, säger Krueger till Sportsnet.

Jack Eichel valdes som andra spelare av Sabres efter Connor McDavid i draften 2015. Han har gjort 337 poäng på 354 matcher för klubben – men fortfarande inte spelat en enda slutspelsmatch.

