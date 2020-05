Han har fått gott om gliringar av avundsjuka motståndarsupportrar. Men Jonathan Dahléns val att stanna i Hockeyallsvenskan ska applåderas, menar Joakim Englund. Han ser Timråstjärnan som en guldklimp som kommer att fortsätta att lyfta hela ligan.

Andra lags supportrar gråter ut i olika sociala medier i stil med; ”han är för feg för att prova lyckan i en tuffare liga”.

Själv går Jonathan Dahlén sin egen väg och tar beslut efter vad som känns bäst för honom, både i magen och i hjärtat. Han är dominant i en av världens absolut bästa andraligor och har en hel drös med erbjudanden från SHL-klubbar. Dessutom har NHL-klubben San Jose, som äger rättigheterna, ett finger med i spelet och bidrar till att locktonerna bör vara svåra att stå emot för en 22-åring som, i princip, kan välja och vraka bland SHL-anbuden.

Men det spelar ingen roll för Jonathan Dahlén. Nu blir han alltså Timrå trogen en säsong till. Laget, som slutade trea i tabellen den gångna säsongen, får alltså behålla stora delar av sin spets. Förutom Dahlén står det redan klart att Hardegård, Hartmann, Madsen, Lööke och Lundin blir kvar. De är spetsspelare som kan gå ut och avgöra matcher mot vilket lag som helst i ligan.

ANDRA FANS ÄR RÄDDA

Att andra hockeyallsvenska lags supportrar spyr galla över beslutet att stanna kvar i Timrå grundar sig enbart på rädsla över att Dahlén ska sänka just deras lag, ingenting annat. Man är helt enkelt rädd för att han och Timrå ska grusa chansen till direktuppflyttning nu när man ”bara” behöver vara bäst i ligan för att ta steget upp till SHL.

För är det någonting de senaste säsongerna har lärt oss är det att om Dahlén ”brinner” så kan han, tillsammans med uppeldade lagkamrater, grusa planerna för mer kompletta lagbyggen. Att som spelare ”brinna” varje match under 52 omgångar är svårt eller näst intill omöjligt vilket gör att maskiner likt fjolårets Björklöven, med näst intill överlägsen bredd på sin spets, seglar ifrån under en lång säsong. Men under slutspelsliknande former kommer Timrå, med Dahlén i spetsen, ha bra möjligheter att utmanövrera och lägga vilken motståndare som helst på rygg.

Ett bevis på det är direktkvalet mot Karlskrona säsongen 17/18 där Timrås underläge med 1–3 i matcher vändes till seger och uppflyttning. Med det sagt spelar det ingen större roll om Timrå ”bara” lyckas knipa exempelvis femteplatsen i grundserien då samtliga lag vet att Timrå kommer ha en ”extraväxel” att lägga in när det hettar till.

KLIVER UPPÅT I LÖNEHIERARKIN

När den nu pensionerade backen Dave Lindarv (Oskarshamn och Tingsryd bl a) inte var sugen på ytterligare en säsong i Hockeyettan för ett gäng år sedan uttryckte han sig i stil med; "Jag har varvat Hockeyettan, nu är det dags för något nytt".

Om det är någon i Hockeyallsvenskan som skulle äga rätten att slänga ur sig dylika termer är det Dahlén efter att, i princip, ha varit dominant varje säsong han lirat i ligan och dessutom lyckats ta steget upp en gång.

Efter att han kanske spelat under sitt marknadsvärde tidigare säsonger i Timrå landar han nu mer rätt i lönehierarkin då han enligt uppgifter kommer få, med allsvenska mått mätt, en riktigt bra lön.

Det är inte mer än rätt då han även kommande säsong kommer vara det största affischnamnet i ligan. Jag kan garantera att alla som jobbar kring Hockeyallsvenskan på något sätt jublade högt när det blev officiellt att han signat ett nytt ettårsavtal med Timrå. Oavsett om det handlar om den biljettansvarige i Mora eller personen som säljer centrala avtal i ligan. Dahlén underlättar deras arbete. Även intresset för ligan ökar avsevärt, både från media och publik, men även från Nordamerika och SHL.

Jonathan Dahlén under JVM 2016/17.Foto: Bildbyrån/Joel Marklund



TRE KRONOR NÄSTA?

I en intervju med Ronnie Rönnkvist pratar Dahlén om att nästa steg i hans egen utveckling ligger i fysen, inte på isen.

Genom ett nysignerat avtal, i detta tidiga skede, kan han i lugn och ro bygga upp kroppen till den fysiska status han vill åt. När jag under upptaktsträffen i höstas frågade honom om hans fysiska status och om han hade tränat bra i sommar fick jag ett lite svävande svar där min känsla sade mig att det kan dröja ett par månader innan han växlar upp till sin högsta nivå.

Men den nivån han startade förra säsongen blir jag väldigt nyfiken på vilken nivå han kommer att hålla från start kommande säsong efter en sommar med lugn och ro där han alltså redan nu vet vad han ska göra i höst.

Jag är dessutom övertygad om att förbundskapten Johan Garpenlöv inte kommer kunna hålla honom utanför landslagssamlingar i vinter. Ett år äldre, ett år klokare och ett år där han i lugn och ro kommer få jobba på bitar i sitt spel som kanske inte varit hans styrkor tidigare. Detta sammantaget gör att jag tror att han kan vara högaktuell i diskussionerna om en plats i nästa års VM-lag. Det i sin tur kommer på sikt ge honom sin NHL-chans.

Ni supportrar som dömer ut hans val att följa sitt hjärta och stanna kvar i Timrå, låtsas inte bry er om hans personliga utveckling. Det bottnar bara i rädsla eller avundsjuka. Jonathans tid kommer, först ska han bara spela upp Timrå till SHL.