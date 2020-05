"Målet är att göra det så bra i college att jag blir upptäckt i Sverige"

Han är född i Kalmar, uppvuxen i Norge, har spelat i både HV71 och Frölunda och ska till att inleda sin karriär på college. Nu hoppas Travis Treloar fånga Tomas Monténs uppmärksamhet – för att kunna konkurrera om en plats i Sveriges JVM-lag nästa säsong.

– Drömmen är att ta en plats där, säger 19-åringen till hockeysverige.se.



Under slutet av 1980- och större delen av 1990-talet spelade en kanadensare vid namn Darren Treloar i olika division 1- och 2-klubbar i södra Sverige. I fem säsonger mellan 1991 och 1996 representerade han Tingsryds AIF. Det var också där som han träffade sin hustru Annette. Tillsammans med henne har han sönerna Brandon, 24, och Travis, 19.

Brandon spelade hockey i Norge, men tvingades avbryta karriären i ett tidigt skede på grund av hjärnskakningar. Travis Treloar spelar däremot fortfarande och håller som bäst på att göra sig ett namn i Nordamerika. Efter en poängstark säsong i den amerikanska juniorligan USHL, där han var poängbäst i Lincoln Stars med 49 poäng på 48 matcher, ska han till hösten inleda en collegekarriär på Ohio State University.

När hockeysverige.se når den talangfulle centern befinner han sig i Oslo där han precis avslutat ett ispass. Han befinner sig sedan en dryg månad tillbaka i Norge, där pappa Darren numera jobbar som sportchef för Stjernen i Fredrikstad.

– Jag är född i Kalmar, men uppvuxen i Norge. Jag var bara lite mer än ett år när vi flyttade från Sverige till Norge när pappa fick jobb där. Men jag har svenskt och kanadensiskt pass, klargör ynglingen.

Hans egen hockeyresa tog honom från Norge till Sverige som 14-åring. Efter att ha besökt Jönköping för en hockeycamp en sommar blev han upptäckt av HV71.

– Jag fick chansen att spela med 00:orna där. Det tog lite tid innan man blev van med spelet, som var väldigt annorlunda jämfört med Norge, men det var hur roligt som helst. David Gustafsson var min kedjekamrat och det var ingen dålig spelare att få spela med. Vi var lite underdogs med det laget, men lyckades vinna SM-guld, säger han om 2016 års svenska U16-mästare som även hade AHL-svensken Simon Holmström i truppen liksom den allsvenska duon William Fransson (Tingsryd) och Anton Heikkinen (Södertälje).

Det blev ingen fortsättning i HV71. Säsongen därpå flyttade han till Göteborg för att spela J18-hockey med Frölunda. Där mötte den unge centern på ett par tunga motgångar.

– Jag bröt tummen två gånger, fick opereras och missade halva säsongen. Det slutade med att jag fick kliva ned och spela U16-hockey i stället för att spela så mycket med J18, men det var inte fel det heller. Jag spelade bland annat ihop med Lucas Raymond, vilket var väldigt kul. I J18 hade jag Samuel Fagemo och Linus Nässén som mina kedjekamrater. Så jag kan ju inte klaga på mitt sällskap direkt, skrattar han.

2017 valde en då 16-årig Travis Treloar att flytta till Nordamerika. Han hade i ett tidigt skede siktat in sig på att han skulle spela collegehockey. Därför valde han att ta vägen dit via spel i USA:s största juniorliga, USHL. Vägen dit gick via North Jersey Avalanche, ett farmarlag till den framgångsrika USHL-klubben Chicago Steel.

– Jag var över på en camp och blev inbjuden att spela där. Jag lirade med lite olika lag och fick avsluta säsongen med att spela slutspel med Chicago Steel. Säsongen efter det var jag ordinarie, berättar han.

Förra sommaren trejdades han från ett väldigt konkurrenskraftigt Chicago Steel till Lincoln Stars. Där har han under den gångna säsongen varit en ledande spelare – som dessutom fick stora rubriker för ett lacrossemål á la Nils Höglander och Andrej Svetjnikov i januari.

