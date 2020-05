Succéjunioren klar för spel i Hockeyallsvenskan

Karl Påhlssons 60 poäng i J20 SuperElit den gångna säsongen var den tionde bästa noteringen någonsin i juniorligan. Nu är 19-åringen klar för seniorspel för första gången då han värvas till Vita Hästen.

– Ett spännande namn som vi sorterar in under de unga som ska utveckla laget, säger tränaren Tony Zabel till klubbens hemsida.

På 41 matcher gjorde Karl Påhlsson 28 mål och 32 assist för totalt 60 poäng i HV71:s J20-lag. Det gav en andraplats i SuperElits poängligan, endast kedjekamraten Zion Nybeck var bättre. Påhlssons 60 poäng var den tionde högsta poängnoteringen någonsin i juniorligans historia.

Nu står det klart att 19-åringen kommer att ta klivet upp till seniorspel då han har presenterats av allsvenska Vita Hästen under onsdagen.

– En puckskicklig kille, bra skridskoåkare, en talang som ska komma in i seniorhockeyn. Ett spännande namn som vi sorterar in under de unga som ska utveckla laget, säger Tony Zabel till Hästens hemsida.



Påhlsson har noterats för nio SHL-matcher i karriären, fem för Rögle och fyra för HV71, men utan att få någon vidare istid. Nu ska han därför bevisa sig på seniornivå.

– Vita Hästen är en anrik klubb, etablerad i Hockeyallsvenskan. Det känns som att de har något bra på gång och de var tidiga med att visa intresse för mig, säger forwarden själv om flytten.



Vita Hästens kontrakt med Karl Påhlsson är skrivet över de närmaste två åren.