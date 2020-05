NHL:s besked i natt: Så ska säsongen avslutas

Det var den 12 mars som NHL pausades grundserien på grund av coronaviruset. Då hade 1 082 av grundseriens 1 271 matcher spelats, runt 85 procent

Den ursprungliga förhoppningen var att ligans 31 lag skulle kunna slutför grundserien, men i takt med att tiden har gått har det blivit omöjligt med tanke på tidsperspektivet. I stället har NHL nu valt lösningen med 16 lag till ett så kallat play-in och åtta lag som redan är kvalificerade för slutspel. Det handlar då om de tolv bästa lagen från varje konferens baserat på poängprocent.

De sju övriga lagen som återstår har spelat klart den här säsongen.

Två ännu inte bestämda hubstäder ska utses där play-in och slutspel kan spelas. Där väljer NHL bland tio städer, en för lagen i Eastern Conference och en för lagen i Western Conference. Här meddelar ligan att man har valt ut tio kandidater till att hålla i matcherna:

- Chicago, IL

- Columbus, OH

- Dallas, TX

- Edmonton, AB

- Las Vegas, NV

- Los Angeles, CA

- Minneapolis/St. Paul, MN

- Pittsburgh, PA

- Toronto, ON

- Vancouver, BC

GRUPPSPEL ATT VÄNTA FÖR TOPPLAGEN

Om allt går planenligt kommer den så kallade fas två att starta i juni. Den innebär att spelarna får återvända till respektive klubbs faciliteter för att återuppta träning i små grupper. På och utanför isen. Dock är den fasen helt frivillig.

Under fas tre, som kommer i gång tidigast under första halvan av juli, kommer formella träningsläger att hållas. Dock under översyn av läkare och myndigheter för att säkerställa att klubbarna och dess spelare följer de säkerhets föreskrifter som är satta i spåren av coronaspridningen.

Fas fyra ska sedan startas när det anses säkert att spela matcher igen, det vill säga när covid-19 anses vara någorlunda kontrollerbart och det finns goda möjligheter att testa spelare och personal. Där har inga datum kommunicerats ut, men det har insinuerats att det kan bli i sena juli eller tidiga augusti. Det är alltså här som play-in för respektive konferens startar följt av ett Stanley Cup-slutspel.

Restriktioner för klubbarna som deltar i play-in och slutspel är många. Lagen får maximalt ha 50 personer på plats i hubstaden. Det innefattar spelare och personal.

Utöver att hålla ett play-in kommer de fyra topplagen i varje konferens att spela ett gruppspel för att bestämma seedningen sinsemellan. Övriga åtta lag som spelar enligt play-in-formatet möts i en serie i bäst av fem matcher.

Hur första och andra slutspelsrundan spelas är fortfarande inte fastställt. Det kan bli serier i bäst av fem om tiden är knapp, men det kan också bli bäst av sju om det anses finnas utrymme för det. Konferensfinaler och Stanley Cup-final kommer emellertid att spelas i bäst av sju matcher.

Foto: Jeff Curry-USA TODAY Sports



EASTERN CONFERENCE

STAD 1



Lag Ranking P% Boston Bruins 1 .714 Tampa Bay Lightning 2 .657 Washington Capitals 3 .652 Philadelphia Flyers 4 .645 Pittsburgh Penguins 5 .623 Carolina Hurricanes 6 .596 New York Islanders 7 .588 Toronto Maple Leafs 8 .579 Columbus Blue Jackets 9 .579 Florida Panthers 10 .565 New York Rangers 11 .564 Montreal Canadiens 12 .500

Stad 1 – gruppspel för seedning i första rundan

1. Boston Bruins

2. Tampa Bay Lightning

3. Washington Capitals

4. Philadelphia Flyers





Stad 1 – play-in bäst av fem matcher

#5 Pittsburgh Penguins vs. #12 Montréal Canadiens

#6 Carolina Hurricanes vs. #11 New York Rangers

#7 New York Islanders vs. #10 Florida Panthers

#8 Toronto Maple Leafs vs. #9 Columbus Blue Jackets

WESTERN CONFERNCE

Stad 2

Lag Ranking P% St. Louis Blues 1 .662 Colorado Avalanche 2 .657 Vegas Golden Knights 3 .606 Dallas Stars 4 .594 Edmonton Oilers 5 .585 Nashville Predators 6 .565 Vancouver Canucks 7 .565 Calgary Flames 8 .564 Winnipeg Jets 9 .563 Minnesota Wild 10 .558 Arizona Coyotes 11 .529 Chicago Blackhawks 12 .514

Stad 2 – gruppspel för seedning i första runda

1. St. Louis Blues

2. Colorado Avalanche

3. Vegas Golden Knights

4. Dallas Stars





Stad 2 – play-in bäst av fem matcher



#5 Edmonton Oilers vs. #12 Chicago Blackhawks

#6 Nashville Predators vs. #11 Arizona Coyotes

#7 Vancouver Canucks vs. #10 Minnesota Wild

#8 Calgary Flames vs. #9 Winnipeg Jets

NHL-DRAFTEN

Det är nu fastställt att NHL-draften kommer att hållas när säsongen 2019/20 är färdigspelad. Det innebär att de blir någon gång under hösten, förutsatt att allt går planenligt. Däremot kommer NHL att hålla det årliga draftlotteriet fredagen den 26 juni.

Det lotteriet avgör i vilken ordning de 15 första lagen får drafta. I det första skedet av draftlotteriet, som kommer att ske i två faser, avgörs vilken draftposition de sju lag som inte får spela vidare får. I den andra fasen, som genomförs efter play-in-spelet är genomfört, får de åtta lag som missade slutspel sina positioner bestämda. Det innebär att vi kanske inte får reda på vilket lag som får drafta som nummer ett förrän i fas två, om något av lagen rankat 8-15 skulle vinna lotteriet.

Lag P% Vinstchans 1. Detroit Red Wings .275 18.5% 2. Ottawa Senators .437 13.5% 3. Ottawa Senators* .437 11.5% 4. Los Angeles Kings .457 9.5% 5. Anaheim Ducks .472 8.5% 6. New Jersey Devils .493** 7.5% 7. Buffalo Sabres .493** 6.5% 8. Team A n/a 6.0% 9. Team B n/a 5.0% 10. Team C n/a 3.5% 11. Team D n/a 3.0% 12. Team E n/a 2.5% 13. Team F n/a 2.0% 14. Team G n/a 1.5% 15. Team H n/a 1.0%



* Ottawa Senators har San Jose Sharks förstaval efter Erik Karlsson-trejden.