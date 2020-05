Joel Lundqvist överträffade Jágr – prisad i Europa

Joel Lundqvists starka spel säsongen 2019/20 får nu även internationell uppmärksamhet. Under onsdagen tog Frölundas veterankapten hem Warrior Career Excellence Award, ett pris som delas ut av Alliance of European Hockey Clubs.

I konkurrens med bland andra Jaromír Jágr blev Joel Lundqvist på onsdagen internationellt prisad.

38-åringen fick ta emot Warrior Career Excellence Award, ett slags veteranpris administrerat av Alliance of European Hockey Clubs. Vinnaren ska vara en spelare som "under sin karriär har visat prov på sportsmannaanda och hängivenhet i kombination med samhällsengagemang och samtidigt vara en spelare som håller hög standard".

Joel Lundqvist får priset efter en säsong där han hjälpte Frölunda till sin fjärde Champions Hockey League-titel på fem försök. Under SHL:s grundserie stod han för 17 mål – hans näst bästa notering i karriären – och 31 poäng på 46 matcher. I Champions Hockey League blev det tolv poäng (7+5) på lika många matcher.

Övriga nominerade var bortsett från Jagr, som spelade för Rytiri Kladno den gångna säsongen, även finske backen Lasse Kukkonen, Kärpät, tysken Yannic Seidenberg, EHC München, samt den i Färjestad tidigare aktive tjecken Milan Gulas, HC Plzen.

En annan vinnare under EHC:s årliga gala var Rikard Grönborg. Han tog visserligen inte hem priset som årets coach – det gick till finländaren Jussi Ahokas, KooKoo – men hans ZSC Lions utsågs till årets lag och fick ta emot Hanwag Club of the Year.