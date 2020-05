Glädjebeskedet: Timrå får behålla Jonathan Dahlén

Ryktet besannades.

Under tisdagen kunde Timrå IK meddela att Jonathan Dahlén blir klubben trogen även under säsongen 2020/21. Under en Facebook-sändning skrev han under ett nytt kontrakt.

– Det känns fantastiskt kul att han har bestämt sig för att spela här nästa säsong, sade sportchefen Kent "Nubben" Norberg när beskedet kom.

Dahlén:

– Jag vill stanna här ett år till för att gå upp i SHL. Det är inga krusiduller. Vi ska göra allt för att gå upp i SHL. Jag litar på "Nubben" till hundra procent när han säger att det ska satsas på att gå upp. Då vill jag vara med på den resan.

22-åringen, som var utlånad från San Jose Sharks, hade en mäktig säsong med 36 mål och 77 poäng på 51 matcher. Det gjorde honom etta i målligan och tvåa i Hockeyallsvenskans poängliga efter Modos Jonathan Johnson.

Efter att säsongen fick sitt snöpliga avslut ryktades det att flera SHL-klubbar rykte i den unge stjärnan, men även att San Jose Sharks ville ha över honom till Nordamerika. Nu blir det i stället en fortsättning i Hockeyallsvenskan.