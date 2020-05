Tisdagen kom med ett flertal ganska tunga övergångar för några av de uttalade topplagen i Hockeyettan. Tillåt mig att komma med några reflektioner.



Snacka om att det kommer bli ett häftigt race i huvudstaden kommande Hockeyettan-säsong.



Nord vs Syd. Väsby vs Huddinge.



Att mästarna Väsby får behålla större delen av truppen som vann Hockeyettan-finalen i vintras och bygger vidare för en uttalad satsning mot Hockeyallsvenskan vet ni redan. De kommer få bära visst favoritskap och blir en intressant story att följa till vintern.



Men nu börjar det röra på sig hos den forne frontspringaren Huddinge också. Talangfabriken börjar verkligen göra om och göra rätt.



Jag ska inte fortsätta rapa det faktum att förra säsongens nostalgibygge med en massa hemvändande stjärnor såg bättre ut på papperet än det var i realiteten, men det ska definitivt föras till protokollet att klubbens ledning gjort en gedigen analys och påbörjat ett framgångsrikt arbete med att ställa saker och ting tillrätta.



Laget som växer fram börjar se oerhört intressant ut och de namn som presenterades under dagen förpliktigar.



Målvaktsparet blir starkt. Pontus Eltonius har mer i sig än vad han fått visa under de senaste säsongerna i Huddinge och August Hedlund som på något underligt sätt slarvades bort av AIK säsongen som gick har stor potential.



Filip Pilö känns som ett intressant tillskott till en ung och utvecklingsbar backsida (som i skrivande stund är akilleshälen där det nog behövs lite mer rutin) och framåt har Huddinge redan nu en spännande mix.



Fredrik Renström hamnade lite i skymundan av stjärnorna säsongen som gick men är en klart vettig forward att förlänga med och sällar sig nu till skaran av grinders med Björn Jonason, Anton Kalte och Fabian Lundh i spetsen.



Samtidigt då som det inte kan betraktas som något annat än smart att knyta till sig Christian Blomqvist som har sin överlägset starkaste säsong i karriären (med Wings) i ryggen.



Hudiksvall och Visby/Roma (som också kommer bli bra) får ursäkta. Den riktiga maktkampen i toppen av östra serien kommer utkämpas mellan Huddinge och Väsby.



* * *



Det kommer väl knappast som någon större överraskning att Halmstad Hammers inte lyckas behålla Sebastian Åkesson. Efter den lysande säsong han gjorde är det knappast mer än rätt att han får chansen att ta klivet till Hockeyallsvenskan.



Att det blir Tingsryd som knyter upp honom är väl heller inte direkt förvånande. Den lilla klubben med den svaga ekonomin måste lita till att fynda i Hockeyettan och lyckades med inte mindre än tre (Robin Carlsson, Anton Svensson och Felix Olsson) ettan-värvningar ifjol. Klart att de går den vägen igen. Man har redan gjort det med Romans Semjonovs från Vimmerby och att knyta till sig Åkesson som dessutom har en Rögle-koppling till tränaren Magnus Bogren är naturligt.



Men för Halmstad betyder det lite problem. Det innebär att två av tre spelare ur den så vassa förstakedjan från succésäsongen lämnar (Victor Gagic har ju redan lämnat för Troja/Ljungby) inför kommande säsong.



Martin Pärna är kvar säger ni och det är förstås helt korrekt. Men han är som bäst om han har en vettig omgivning omkring sig och inte behöver dra lasset själv. David Stenbacka har värvats in, men där kanske det är mer rimligt att släppa loss honom som en offensiv kraft i en andrakedja. Flera spelare från fjolårstruppen kommer säkert ta kliv i vinter, men kan inte förväntas driva offensiven.



Med andra ord, Halmstad var ett kollektiv med grymma hockeyarbetare bakom förstakedjan ifjol. För att bygga vidare på succén måste man bredda sin offensiv och för att kunna göra det måste man först och främst bygga en ny förstakedja som kan vara loket i laget innan man fortsätter att spetsa till det där bakom.



Flera skickliga offensiva spelare måste alltså in i Hammers.



* * *



Han var sig inte alls lik säsongen som gick, men att Boden lyckats förlänga i inte bara ett utan två år med Christian Nyman var det bästa beskedet supportrarna till klubben kunde få.



Säsongen som passerade blev en mellansäsong. När Lars Molins styre på tränarbänken gjorde Boden till ett mjäkigare gäng än säsongerna dessförinnan blev även Nyman en blekare kopia av sig själv.



För handen på hjärtat är det ju så att 29-åringen är som bäst när känslorna är som mest svallande på isen. Det är en retsticka som är bra på att balansera på den berömda gränsen och göra motståndarna förbannade. När han är där i skiten kommer de andra spetsegenskaperna per automatik.



Som hans tekningsstyrka och näsa för att göra så väl mål som assistpoäng.



Hittar Boden tillbaka till sin riktiga identitet till vintern då är Christian Nyman den förste spelaren man vill ha ombord.