Vilka spelare får sitt SHL-genombrott i vinter? Uffe Bodin har listat 14 spelare – en från varje lag – som han tror tar betydande kliv framåt i sin utveckling kommande säsong.

Sommarvärmen sveper in över landet – och här sitter jag och tänker på hockey. Friskt beteende eller inte, det är antagligen en naturlig konsekvens av den uteblivna tillfredsställelse säsongen 2019/20 lämnade oss hockeyälskare med. För även om det naturligtvis var rätt beslut att ställa in resten av den svenska ishockeysäsongen lämnade det ett enormt tomrum efter sig – och så många obesvarade frågor.

Men i stället för att älta det som kunde ha varit försöker jag se framåt, emot säsongen 2020/21. Oavsett när den må starta och i vilken form vi får uppleva den så kommer den att vara sjukt efterlängtad. Lite terapeutiskt sådär har jag använt den här sammanställning till att peppa mig själv ännu mer inför nästa säsong. Förhoppningsvis kan den ha en liknande effekt på er läsare.

Här har jag alltså tagit ut 14 potentiella genombrottsmän, för rättvisans skull en från varje SHL-lag, som jag personligen kommer att hålla lite extra koll på när nästa säsong drar i gång. Hur ska man definiera ett genombrott? Det är givetvis upp till betraktaren. I det här fallet kan det betyda allt från att som junior etablera sig i SHL och spela till sig en plats i den svenska JVM-truppen till att en spelare går hela vägen till att ta plats i Tre Kronor och kanske till och med spela till sig ett NHL-kontrakt. Jag hoppas motiveringen klargör vad jag är ute efter.



Så här ser det ut:

BRYNÄS IF

Tom Hedberg, b

Det råder ingen tvekan om att det gick för snabbt för Tom Hedberg tidigt i karriären. Han imponerade i Leksand som 16-åring, men i stället för att få lugn och ro i karriären och utvecklingen blev det åtskilliga klubbyten och flyttar via Kanada till HV71 och utlåning till IK Oskarshamn. Det var först när han kom hem till Örnsköldsvik och Modo som saker och ting föll på plats. Förra säsongen var han, i mitt tyckte, en av Hockeyallsvenskans bästa backar. Borta var valpigheten som tidigare fläckat ned hans spel. I stället såg jag en ung man som spelade med pondus och självförtroende. Med tanke på att Brynäs blålinje varit allt annat än stabil sedan Ryan Gunderson och Simon Bertilsson försvann ser jag goda möjligheter för Tom Hedberg att omgående få en bra roll här. Jag tror att han är redo att etablera sig i SHL och bli en stabil spelare där.

Foto: Bildbyrån/Johan Löf



DJURGÅRDENS IF

Simon Johansson, b

Det går såklart inte att ersätta spelare som Linus Hultström och Olle Alsing rakt av. Men i Simon Johansson finns det potential att växa ut till en riktigt stabil SHL-back med offensiva kvalitéer. Förra säsongen var lite trevande för den unge backen, men jag tycker att han med tiden fann sig till rätta och gjorde mycket av lite speltid. Djurgården har i coronakrisens spår inte haft möjlighet att lassa upp de stora pengarna på en backvärvning. Det gör att jag kallt räknar med Johansson kommer att få en framträdande roll och ges chansen till att spela powerplay, där hans fina skott säkerligen kan göra en del skada. Manegen är krattad för ett genombrott.

Simon Johansson.Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård



FRÖLUNDA HC

Mattias Norlinder, b

2020 års vinnare av Guldgallret som Hockeyallsvenskans bästa junior blir synnerligen spännande att följa när han nu tar steget från Modo till Frölunda under sin första seniorsäsong. Flytten till Göteborg är tänkt att bli en trampolin mot en NHL-karriär med Montréal Canadiens och sett till det Norlinder visat upp så här långt i sin unga karriär finns det ingen anledning att tvivla på att han kan ta sig hela vägen dit. Intelligensen, spelsinnet och möjligheten till en lång och stärkande sommarträning gör att jag tror att han kommer att klara omställningen till SHL-hockeyn alldeles utmärkt. Nu gissar jag att Frölunda kommer att göra minst en backvärvning till – Nick Ebert? – men jag ser ändå goda möjligheter för Norlinder att få en bra roll här. Min gissning är att han har hunnit debutera i A-landslaget innan 2020/21 är till ända.

Foto: Bildbyrån/Johan Löf



FÄRJESTAD BK

Jacob Peterson, c

Den hårda konkurrensen i kombination med lagets stundtals svaga resultat i SHL gjorde att de blev mycket bänknötande för 20-åringen i Frölunda. Att Jacob Peterson heller inte fick spela speciellt mycket på sin naturliga position som center var också något som bäddade för flytten till Karlstad och Färjestad. Nu finns det ingen garanti för att han ska få en offensiv roll i FBK heller, men konkurrensen om centerpositionerna är inte lika tuff här. Jacob Peterson stannade på 16 poäng på 43 matcher i fjol. Inga imponerande siffror vid en första anblick. Men han snittade bara strax under elva minuter per match med Frölunda och slutade ändå femma i den interna poängligan när det kom till spel i lika styrka. Alla hans 16 poäng kom nämligen i den spelformen. Lägg på lite powerplay och mer istid i fem mot fem på det så tror jag att han är god för minst 25 poäng.

Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen

HV71

Fredrik Forsberg, fw

Det kanske tog något år mer än jag hade trott, men till slut var Fredrik Forsberg en allsvensk toppspelare. Kvalitéerna har alltid funnits där – inte minst det dödliga skottet – men det är först efter att ha blivit fysiskt sett starkare och uthålligare som allt fallit på plats. Kan han ta det vidare till nästa nivå och producera även i SHL? Ja, jag tror det. Inte att han skjuter 32 mål som han gjorde för Bik Karlskoga i Hockeyallsvenskan, men väl att han fyller en del av det tomrum som Linus Sandin lämnat efter sig som en av lagets pålitligaste målskyttar. HV71 har en hel del duktiga passningsspelare som kan ge honom pucken i fördelaktiga lägen. Inte minst i powerplay, där jag misstänker att han kommer att få tillfällen att visa vad han går för.

Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson



IK OSKARSHAMN

Kim Rosdahl, fw

Det var svårt att hitta någon riktigt given kandidat i IK Oskarshamn. Men jag gillade det jag såg av Kim Rosdahl och hans kompanjon i Modo, Fredrik Olofsson, den gångna säsongen och tänker att de ska ha goda chanser att bygga vidare på det i SHL. Rosdahl var något av en brunkare i Malmö under ett par år. En typisk fjärdekedjespelare som tacklade mycket och var effektiv i forechecken, men spelade begränsade minuter. I Modo fick han chansen att visa att han har mer i sig än bara så. Jag tar inte för givet att han per automatik får en lika framträdande roll i Oskarshamn som han hade i Modo. Men jag hoppas och tror att självförtroendet han byggde upp i Ö-vik kan göra att han tar steg mot att bli mer av den sortens powerforward som vi ser ganska sällan i svensk ishockey.

Foto: Bildbyrån/Erik Mårtensson

LEKSANDS IF

Emil Heineman, fw

Leksands forwardsuppsättning kryllar av etablerade veteraner. Det kan göra det tufft för Emil Heineman att få ett genombrott. Men det finns något spännande där som började bubbla upp till ytan i J20 SuperElit förra säsongen, då han nästan snittade ett mål per match. Han såg inte heller oäven ut när han väl fick chansen i SHL, om än lite för tunn för komma till samma fina lägen som i juniorlaget. Det är något han med rätt inställning och arbetsmoral kan åtgärda med tiden. Jag ser Emil Heineman som en stark kandidat till att ta en plats i den svenska JVM-truppen nästa säsong. Förhoppningsvis genom en fin höst i SHL. Annars kan det säkert bli via ett allsvenskt lån. I den här unge mannen finns under alla omständigheter en potential som gör honom spännande att följa de närmaste åren.

Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson



LINKÖPING HC

Filip Berglund, b

Här har vi ett klubbyte som borde göra under för karriären. Efter fyra raka A-lagssäsonger i Skellefteå, där Filip Berglund stundtals har kittlat våra sinnen med sin potential, var han redo för en ny utmaning och framför allt en större roll. Att flytta till Linköping ger den högerfattade backen en utmärkt möjlighet att ta nästa kliv och positionera sig inför en flytt till Nordamerika 2021/22 då han redan är sajnad av Edmonton Oilers. Jag utgår från att Bert Robertsson kommer att använda Berglund i första backpar och ge honom möjligheten att spela en framträdande roll i såväl PP som PK. Det rimliga är att han går från de drygt 18 minuterna per match han hade i Skellefteå till 22-23 minuter i Linköping. Det kommer att ge 23-åringen chansen att växa som spelare. Jag ser det inte som otroligt att han debuterar i A-landslaget någon gång under säsongen.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

LULEÅ HOCKEY

Noel Gunler, fw

Det var inte lätt att för unge herr Gunler att få speltid i ett ramstarkt Luleå förra säsongen. Han snittade under tio minuter per match och var helt och hållet hänvisad till bänken i vissa matcher. Men det är svårt att förneka den talang grabben besitter. Hans skott är riktigt vasst och i takt med att han utvecklar sin fysik kommer han att få fler och fler möjligheter att ta sig till positioner och situationer där han kan utnyttja det. Nu kommer det att bli tuff konkurrens om speltiden i Luleå även kommande säsong, men jag bettar på att Gunler tar klivet, blir en topp nio-forward i laget och gör 20-25 poäng. Förhoppningsvis får vi se honom i en framträdande roll på JVM också.

Foto: Pär Bäckström/Bildbyrån



MALMÖ REDHAWKS

Helge Grans, b

Malmö har sina fyrtorn till defensiva backar. Men i Helge Grans finns det, hans ringa ålder till trots, en hel del offensiv skicklighet som kan göra honom värdefull för laget. Än så länge är han den enda högerfattade backen Redhawks har och en av få som har kvalitéer som är gångbara i powerplay. Det får mig att tro att han kommer att spela regelbunden A-lagshockey under 2020/21, vara en spelare som kan producera lite poäng och dessutom utmana om en plats i JVM-laget. Det skulle banne mig inte vara illa för en 18-årig back.

Foto: Bildbyrån/Christian Örnberg

RÖGLE BK

Samuel Johannesson, b

Jag har snart skrikit mig hes om vilken spännande spelare jag tycker att Samuel Johannesson är. Det här blir förhoppningsvis sista gången jag gör det innan han själv får chansen att visa det på isen. I 20-åringen tycker jag att Rögle har en back med NHL-potential – och jag räknar kallt med att han blir draftad när draften än må genomföras. Johannessons kombination av rörlighet och smartness med pucken gör att han kan gå väldigt långt. Jag utgår från att han kommer att ta för sig ännu mer i Rögle den kommande säsongen och att han är med och roffar åt sig av spelminuterna som Kodie Curran lämnar efter sig.

Foto: Bildbyrån



SKELLEFTEÅ AIK

Adam Wilsby, b

Varje gång jag har sett Adam Wilsby i Skellefteås tröja har jag blivit imponerad. Därför blev jag en smula förvånad när klubben i fjol valde att låna ut honom till Södertälje. Men det visade ju sig vara ett alldeles förträffligt bra beslut. Insatserna i Hockeyallsvenskan visade med all önskvärd tydlighet att Adam Wilsby är redo för större uppgifter. Den spelskicklige backen återvänder nu till Skellefteå i en perfekt situation. Med Jonathan Pudas och Filip Berglund ute ur bilden finns det utrymme för honom att kliva fram och ta för sig. Jag tror att han kan bli en topp fyra-back som framför allt ger Skellefteå en offensiv punch och lite extra krydda i powerplay.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

VÄXJÖ LAKERS

Fredrik Karlström, fw/c

I några år har jag gått och väntat på att den tvåfaldige JVM-spelaren ska lyfta. Under inledningen av 2020 införlivades förhoppningarna om att stockholmaren var kapabel att ta ett nytt steg då han äntligen tog fart på allvar. Trots begränsat med speltid (12 minuter per match) gjorde han flest poäng av samtliga Växjös spelare i lika styrka. 19 av hans 20 poäng kom där. Sju av hans tio mål gjordes sista månaden av grundserien. En lyckosam period eller ett resultatet av att självförtroende och kunnande fallit på plats? Nu tror jag inte att han kommer att skjuta sju mål varje månad, men jag tror inte heller att allt bara handlade om tur. Jag ser det snarare som att Fredrik Karlström slutligen håller på att leva upp till sin potential. Jag tror att han blir en av Växjös ledande offensiva spelare i vinter.

Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson



ÖREBRO HOCKEY

Robin Salo, b

Här är det stora frågetecknet givetvis om han blir klubben trogen nästa säsong. New York Islanders, som draftade finländaren i andra rundan 2017, vill säkerligen få den mångfacetterade backen under kontrakt för att säkra honom i framtiden. Men OM Robin Salo får stanna i Örebro en säsong till tror jag att han kan växa ut till en av ligans bästa backar. Det lilla han hann visa under de tolv matcher han gjorde i SHL imponerade storligen på mig. Rörligheten och förmågan att transportera pucken stack ut. Modet att följa med upp i anfallen och hans vilja att hela tiden delta i spelet skvallrar om en pondus som man sällar ser hos 21-åringar på den här nivån. Jag håller verkligen tummarna för att vi får se Robin Salo i SHL en säsong till.

Foto: Johan Bernström/Bildbyrån



Det var mina potentiella genombrottsmän. Har jag missat några uppenbara kandidater? Uppmärksamma mig gärna på det via Twitter: @UffeBodin.

Tack för att ni tog er tid!