En långhelg är till ända och även om silly-floden varit ganska begränsad finns det ett helt gäng punkter som känns viktiga att beröra efter dagarna som passerat. Några tränarrekryteringar, en målvaktsövergång och en wow-värvning bland annat.



Visst, det har skett en hel del ganska intressanta värvningar i Hockeyettan den här silly season, men som jag har berört tidigare är känslan att det står lite still. Att de riktigt kompetenta spelarna som ska befolka topplinorna och de mest pålitliga backparen fortfarande går och väntar på vad framtiden har att erbjuda.



Men i fredags kom tillslut i alla fall en liten bomb. Den här silly seasons första riktiga wow-värvning. Ett wow som skakade om lite. Synnerligen uppfriskande.



Jag syftar naturligtvis på Jens Hellgren till Hanhals.



Nu är det väl i och för sig inte någon superbomb att backen med i stort sett en hel karriär i Hockeyallsvenskan och gedigen erfarenhet från både Norge och SHL tar klivet ner till Hockeyettan efter tre raka säsonger i Vita Hästen. Möjligtvis att det sker något eller några år tidigare än tänkt, men i en Hockeyallsvenska där pengarna blir mindre och ynglingarna fler är det ganska logiskt att det sker med de åldrande gentlemännen som fortfarande vill hålla på (även om Hellgrens 31 naturligtvis inte är någon ålder).



Det som är bomben är att en så pass prominent spelare hamnat i ett så pass mediokert lag som Hanhals. För handen på hjärtat, fjolårssäsongen var allt annat än bra, demontränaren Niclas Högberg har lämnat för Tranås och lagbygget så här långt visar inga tecken på att vara något att räkna med i kampen om en Allettan-plats.



Men familjesituationen för Hellgren till Göteborg och ger Kungsbacka-klubben anledning att andas morgonluft.



Inför en säsong där väldigt många av de riktigt stora profilerna väljer att lägga av var det en värvning som var direkt nödvändig för Hockeyettan och intresset runt ligan.



Äntligen en statement-värvning.



* * *



Trotjänare som trappar ner och lägger av var det ja.



Som om listan inte redan var synnerligen lång meddelade division 2-klubben Kovland i veckan att de kommer begagna sig av Markus Kinisjärvis tjänster kommande säsong. Det blir alltså inget spel med nykomlingen Sundsvall för forwarden som var så framstående i Hudiksvall i vintras.



Någon dag dessförinnan hade Visby/Roma aviserat att trotjänaren Mikael Adamsson väljer att kalla det en karriär. Där är det bara att lyfta på hatten och säga tack och bock för uppvisningen. Så väl i poänglavemang som i konsten att reta upp motståndare.



Under helgen passade dessutom målsprutan Jonathan Tholander på att berätta för Grozzan Grozzmaestro på HockeyNews att han inte känner drivet längre och tänker lägga av.



Även om det är hur förståeligt som helst är det väldigt tråkigt att alla de fina profilerna väljer att lägga av.



* * *



Ni höjde lite på ögonbrynen imorse va?



Sergei Zhukov som inför den gångna säsongen tog över Mörrum men fick sparken innan försäsongen knappt kommit mer än halvvägs har landat ett nytt jobb i Hockeyettan.



Kommande säsong ställer han sig på tränarbänken i Kiruna IF.



Det är möjligt att den gamla ryska stilen funkar bättre i en karg gruvstad än i ett laxnäste (tillåt mig vara tveksam), men att Zhukov efter ett sådant fiasko landar ett jobb i samma liga igen säger väl egentligen mest om hur liten tränardammen faktiskt är och hur det faktiskt fungerar. Har man väl fått in foten ska det väldigt mycket till om man ska åka ut.



Nu är det förstås så att Kiruna IF i ett pressat coronaläge måste göra en budgetsatsning. Men tränarlösningen är ändå synnerligen överraskande. Det var inte det hetaste namnet på marknaden om vi säger så.



* * *



När det kommer till lite mer stabila tränarnyheter. Kjell-Åke Andersson har slutligen signerat kontrakt och är klar för en fjärde säsong på raken på Östersund-bänken.



Jag skrev strax efter att säsongen tagit slut att det nog kunde vara på sin plats med en förändring. Att Östersund kört fast lite i sitt defensivt supersolida men offensivt impotenta spel. Nu valde klubben att gå en annan väg och har vinkat adjö till ett gäng av de bärande spetsspelarna i truppen och ersatt dem med nytt fräscht blod istället. Det är där förändringen sker.



Mot den bakgrunden finns ingen anledning att tro något annat än att Östersund kommer bli att räkna med i toppen även kommande vinter. Kjell-Åke Andersson är (som jag också skrev där i mars) en sympatisk man och en noggrann tränare. Han borgar för trygghet och stabilitet.



Nu blir det en stor utmaning för den 48-årige tränaren att verkligen lyckas ta det hela ett steg längre.



* * *



Boden tar lite av en chans när de rekryterar Victor Johnson från Tranås inför kommande säsong.



Det är inte per definition en målvakt som är en given värvning för ett topplag. Han har spenderat sex säsonger i Tranås men inte stått fler än 20 seriematcher en enda av de säsongerna. Delvis på grund av en jobbig skadehistorik, delvis på grund av tuff konkurrens.



Det är inte en given profil för ett storsatsande topplag som väl Boden ändå får betraktas som.



Men å andra sidan. På pluskontot finns att Johnson när han varit frisk och i form har visat upp en synnerligen hög högstanivå. I vårens avbrutna playoff med Tranås var han (för att använda ett ovårdat språkbruk som stunden kräver) ”så in i helvete bra”.



Även om han måste visa att han kan upprepa det kontinuerligt över tid är det inget snack om att kompetensen för att vara en vass förstekeeper i Hockeyettan finns där.



Samtidigt gjorde Boden en liknande resa med Claes Endre ifjol. De tog en så långt ganska oprövad keeper från en anonym tillvaro i Stockholm och det var nog ingen som trodde att det skulle falla ut så bra som det faktiskt gjorde när han lämnade Segeltorp för nord-Norrland.



Förhoppningen är givetvis att Victor Johnson ska kunna bli någon form av repris och i honom och David Otter (som hämtats från Kiruna IF) har Boden trots allt ett på papperet klart stabilt målvaktspar.