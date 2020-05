Spelarna röstar – uppges vara på väg att godkänna NHL:s plan

Åtta direktkvalificerade lag och ytterligare 16 som via play in-spel slåss om övriga åtta platser i Stanley Cup-slutspelet. Det är NHL:s förslag som spelarfackföreningen NHLPA röstade om i natt svensk tid.

Något resultat lär inte presenteras förrän senare under fredagen, men tidigt i morse rapporterade TSN:s Bob McKenzie att även om det finns många varierande åsikter tyder det mesta på att spelarna kommer att godta förslaget.

It’s my understanding NHLPA conference call tonight was spirited if not raucous. While exec committee voting won’t be finalized until Friday, some believe Don Fehr may already have or will get the mandate to accept NHL RTP plan but not overwhelmingly so. https://t.co/bZKaHU79jx