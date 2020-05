"Det är ett minne som har levt kvar inom mig"

För 13 år sedan var Daniel Rahimi nära att ta steget upp i SHL med Björklöven. När han nu har återvänt hem till Umeå är hans förhoppning att målsättning att ta steget fullt ut.

– Jag hoppas vi kan få till något liknande fast ännu bättre och ta det där klivet som jag vet många i Björklöven och Umeå längtar efter, säger han till hockeysverige.se.

Daniel Rahimi inledde sin hockeykarriär i Teg, men flyttade som ung över till Björklöven. Efter det har han gjort en resa som gått via Nordamerika till SHL med en avstickare till Schweiz. De senaste tre säsongerna representerade han Växjö. Där fick han vara med om att vinna sitt första SM-guld 2018.



När hockeysverige.se talade med Daniel Rahimi i slutet av mars var han osäker på hur hans hockeyframtid skulle komma att se ut. Kontraktet med smålandsklubben hade gått ut och, som ha sa själv, var det ett knepigt läge. Men under förra veckan stod det klart att han valt att ta med sig familjen, fru och tre barn, hem till Umeå för att representera Björklöven.

– Det var såklart många olika faktorer som gjorde att det till slut blev Björklöven. Dels tycker jag att Björklöven har något väldigt spännande på gång. Det är en klubb som har en tydlig vision om var de vill. Björklöven har drivit en verksamhet under en tid nu som är väldigt intressant, säger Rahimi till hockeysverige.se och fortsätter:

– Dessutom är jag är från stan och brinner lite extra för Björklöven eftersom det är klubben i mitt hjärta. Jag har alltid sett fram emot att få spela där någon gång. Nu kändes det rätt i tiden både för både mig och familjen att flytta hem.



33-åringen från Umeå förde en bra dialog med Växjös sportchef, Henrik Evertsson, innan han bestämde sig för Björklöven.

– Vi pratade en del såklart, men efter säsongen kunde de för stunden inte erbjuda mig något. Just med tanke på hur det ser ut i omvärlden och så vidare.

– I ärlighetens namn kände jag mig också ganska klar. Även om jag trivts väldigt bra i Växjö så känner jag att min tid där helt enkelt var förbi. Jag ville söka mig efter någonting nytt, en ny utmaning helt enkelt.

Hur ser du tillbaka på dina tre säsonger i Växjö?

– Det har varit fantastiskt och, som jag sa, vi har trivts väldigt bra. Framför allt fick jag under min första säsong jag var här få med om att vinna SM-guld. Den säsongen vi hade som lag var något alldeles speciellt. Ett minne som jag kommer att bära med mig under resten av livet.

– Följande två säsongerna var såklart en missräkning för laget. Jag tycker att det var så för min egen del också. Jag kom inte upp till den nivå jag önskade och hoppades på att jag skulle göra.



Kan du så här i efterhand peka på varför du inte kom upp i nivå?

– Man är ett lag därute och beroende av varandra. Visserligen var kanske andra säsongen helt okej, men jag tycker senaste säsongen… Både jag personligen och laget fick en jättetuff start. Efter det hade vi svårt att lyfta.

– Vi tog små steg i rätt riktning, men när vi fick den typ av start som vi fick var det svårt att komma ikapp. Det krävdes att vi skulle ta jättesteg för att klättra i tabellen, men det lyckades vi inte göra.

NÄRA ATT TA UPP BJÖRKLÖVEN – FÖR 13 ÅR SEDAN

Daniel Rahimi lämnade alltså Umeå och Björklöven 2007, alltså för 13 år sedan, för spel i AHL-laget Manitoba efter att ha skrivit NHL-kontrakt med Vancouver Canucks.

– För egen del är jag både född och uppväxt i Umeå. Jag bodde ett stenkast från ishallen så för mig var hockeyn nummer ett.

– Jag började faktiskt spela med Teg, men redan i pojkåldern gick jag över till Björklöven. Att få gå från pojk- och juniorspelare till att debutera i A-laget där var väldigt speciell för mig. Min resa där tog verkligen fart. Jag blev både draftad och kom med till JVM så det var en väldigt händelserik säsong.

– Vi hade en väldigt bra säsong som lag där vi var en hårsmån från att gå upp i elitserien. Det är ett minne som har levt kvar inom mig eftersom det var något väldigt speciellt vi fick ihop där. Nu är det där snart 13 år sedan. Jag hoppas vi kan få till något liknande fast ännu bättre och ta det där klivet som jag vet många i Björklöven och Umeå längtar efter.

Daniel Rahimi på JVM i Leksand/Mora 2006/07.Foto: Bildbyrån/Björn Tilly



Nu är Umeå en hockeystad, men nygamla Björklöven-backen har rötterna i Iran där hockeyn kanske inte är lika stor.

– Det stämmer. Min pappa är från Iran, men min mamma är svensk, förklarar han.

– Jag har såklart min pappas blod rinnande i mina ådror, men jag har inga föräldrar som spelat hockey eller idrottat särskilt mycket. Som barn var jag alltid väldigt aktiv och nyfiken på sporter. Jag kom in på hockeyn och har fullföljt det samtidigt som mina föräldrar har varit delaktiga och verkligen supportat mig hela vägen.

– Att få ha dem på läktaren under varje hemmamatch jag kommer spela nästa säsong är såklart något som betyder väldigt mycket för mig.

VILL BESÖKA RÖTTERNA I IRAN

Daniel Rahimi har själv aldrig var i Iran, som ska vara ett väldigt vackert land, men han ser fram emot att en dag få besöka sin pappas födelseland.

– Nej, jag har inte varit där, vilket är jättetråkigt. Min syster har varit där och min pappa och mamma åker dit ofta. I och med att jag i vuxen ålder sällan har bott hemma har det alltid varit svårt att få ihop det men sommarträning, scheman och så vidare.

– Jag ser fram emot den dagen jag får åka dit, men just nu är det såklart lite ”hold” i hela världen och svårt att ta sig någonstans över huvud taget. Jag hoppas att i framtiden få uppleva Iran.



Är du samma spelartyp i dag som då du lämnade Björklöven för 13 år sedan?

– Nej, det tycker jag inte. DNA:et finns inom mig. Jag är en tävlingsmänniska, har den defensiva delen och det fysiska som mina styrkor. Det är så att säga mitt kött och potatis.

– Jag tycker att jag fått fler dimensioner i mitt spel där jag utvecklat mitt spel med puck. Sedan försöker jag ta mycket ansvar ute på isen samtidigt som jag tycker att jag såklart läser spelet bättre i dag än vad jag gjorde då.

– Det är också så att med tiden samlar man på sig erfarenhet och förbättrar små detaljer hela tiden. Det här tar inte stopp nu på något sätt. Jag vill fortsätta utvecklas och bli bättre, men jag är fortfarande en defensiv back. Det kommer inte förändras oavsett vilken nivå jag spelar på.



Betydde tiden i Nordamerika mycket för din utveckling som spelare?

– Ja, det tycker jag att den gjorde. Framför allt växte jag mycket som människa. Även min spelförståelse fick en ytterligare dimension. Men jag blev även mer medveten om vad som krävs för att spela på den höga nivån, med professionalitet, att förbereda sig, men även att försöka ta ansvar på isen.

– Under den tiden fick jag en inblick i vad det innefattar att vara en professionell hockeyspelare. För mig var det några stora kliv jag tog där även om jag för egen del inte spelade min bästa hockey. Jag tror att jag växte på många plan i alla fall.

VAR I NHL-DISKUSSIONER

AHL är så nära NHL man kan komma, men Daniel Rahimi fick aldrig chansen att kliva upp och spela NHL-hockey med Vancouver under sina två säsonger i Manitoba.

– Tittar jag tillbaka på det så var jag med facit i hand då inte redo att ta en plats och spela i NHL. Däremot tycker jag att under min karriär, där jag utvecklats och blivit bättre, att det funnits stunder där jag varit mer redo för ett sådant uppdrag.



Har du haft möjligheten senare att åka över till NHL?

– Under åren jag bland annat spelade VM var jag i diskussion med lite olika klubbar. Det var inget som gick i lås till slut så om jag hade chansen vet jag inte riktigt.



Nu flyttar du hem till Björklöven och får stora förväntningar på dig, hur tänker du kring den satsning klubben gör för att nå SHL?

– Framför allt var förra säsongen någonting utöver det vanliga. Jag är ingen som tittar mycket på hockey eller följer den, men Björklöven är ett lag jag alltid haft bra koll på. Jag har också försökt se någon av deras matcher här och där.

– Jag såg ett spel förra säsongen som var väldigt spännande. De drev matcherna i ett högt tempo och dikterade spelet till en stor del. Jag hoppas att vi kan spela på ett liknade sätt den här säsongen och kanske till och med vrida upp det ännu mer.

– Satsningen vi gör just nu är i rätt riktning och det finns många bra delar i det här. Jag ser verkligen fram emot den här säsongen och att med spänning få se hur den utvecklar sig.



Vad betyder en sådan personlighet som Per Kenttä för Björklöven och även för hockeyintresset i Umeå?

– Han har gjort ett fantastiskt jobb, vilket jag tror alla utifrån kan se. Om man pratar med de närmast laget så säger de att han har en jättestor betydelse. Klart att Per har betytt otroligt mycket med det sätt han jobbar på och engagemanget han har. Det märks att han redan blivit en ikon i Umeå och det är för att han gjort många bra saker för klubben.

– Sedan är Björklöven en organisation med många ledare och spelare på olika positioner så jag tror det är helheten som tagit Björklöven dit de är just nu. Det kommer också vara helheten som tar oss vidare in i framtiden.