SHL-debuterade under säsongen - förlänger med Ettan-klubben

Gustaf Lindvall var skadad. Mantas Armalis sjuk. Helt plötsligt stod Skellefteå utan någon av sina ordinarie målvakter till SHL-avslutningen mot Luleå. Då vändes blickarna mot Piteås John Westermark som var namngiven tredjemålvakt men som aldrig stått högre upp än Hockeyettan och som så sent som 2018 stod i division 2.

Westermark stod i den publiklösa sista omgången och stoppade 23 av 25 skott i förlustmatchen mot Luleå. Något mer SHL-spel blir det dock inte för 26-åringen, i alla fall inte initialt.

Han är nämligen klar för en fortsättning i Piteå, skriver Norran. Han stod 27 seriematcher under debutsäsongen i klubben, släppte in 2,38 mål per match och räddade 91,1 procent av skotten.