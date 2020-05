"Jag fick uppleva helvetet på grund av en rasistisk sociopat"

"Har du någonsin slagits för ditt liv?

Alltså verkligen slagits för ditt liv?

I en lite arena i Windsor, Ontario, 2005 slogs jag för mitt liv."

Så inleder Akim Aliu sin text "Hockey Is Not for Everyone" på The Players' Tribune.

Här skriver den nu 31-årige kanadensaren om sin bryska juniorkarriär, där han som 16-åring utsattes för en brutal inkilningsrit i OHL-laget Windsor Spitfires. Aliu och övriga rookies i laget tvingades klä av sig nakna och kliva in i spelarbussens trånga toalettutrymme medan lagkamraterna vred upp värmen. Aliu vägrade och hamnade i onåd hos lagets stora stjärna, den tidigt draftade blivande NHL-spelaren Steve Downie. Det slutade med att de båda lagkamraterna rök ihop i ett vilt slagsmål på en träning inför tv-kameror, en händelse som väckte stor uppmärksamhet i Kanada vid tidpunkten.

I sin text anklagar Aliu sin tidigare lagkamrat för att vara "en rasistisk sociopat" som gjorde hans liv "till ett helvete".

"Han hade inget annat än hat i sitt hjärta på den tiden. Han tittade på mig och såg en mörkhyad kille med en udda brytning – och gillade mig inte på grund av det. Jag blev attackerad på grund av min hudfärg. Jag fattade det då och det är ännu mer tydligt för mig i dag", skriver Akim Aliu.





"BERÖVADE MIG ALL MIN MÄNSKLIGHET"

Aliu föddes i Nigeria med en nigeriansk pappa och en ukrainsk mamma. Familjen bodde under delar av hans uppväxt i Kiev innan de flyttade till Kanada där ynglingen fann hockeyn i Toronto. Akim Aliu skriver att han tidigt märkte av rasismen inom ishockey, hur coacher i motståndarlaget öppet använde "n-ordet" för att beskriva honom inför sina spelare.

Den största chocken fick han i AHL, under sin tid i Chicago Blackhawks farmarlag Rockford Icehogs, där hans coach Bill Peters använder samma ord för att beskriva honom inför laget. Akim Aliu berättade om incidenten, som tog plats under hans rookiesäsong 2009/10, på sociala medier sent i höstas. Berättelsen bekräftades av flera av hans lagkamrater från den tiden och fick konsekvensen att Peters fick lämna sitt jobb som huvudtränare för Calgary Flames.

"Sättet som han använde det där ordet på, det var som om han berövade mig all min mänsklighet.

I hans ögon var jag ingenting. Han gjorde det väldigt tydligt", skriver Aliu om Peters.

Akim Aliu skriver att han hoppas att hockeyn ska få bukt med rasismen som han anser finns rotad i sporten och kommer med förslag på hur det ska kunna ske. Bland annat vill han att man ska lägga större vikt vid att utbilda ungdomstränare för att på så vis skapa en mer välkomnande och mindre fördomsfullt klimat i lagen.

Akim Aliu har under sin spelarkarriär bland annat spelat SHL-hockey med AIK och Karlskrona samt allsvensk ishockey med Pantern. Han har gjort gjort sju NHL-matcher för Calgary Flames och 245 AHL-matcher för olika organisationer. Den gångna säsongen spelade han sex matcher för Litvinov i den tjeckiska ligan.