LISTA: Tio allsvenska stjärnor på marknaden

Hockeyallsvenskans största stjärnor brukar allt som oftast lämna ligan för större utmaningar efter en eller ett par framgångsrika år i ligan. Den här våren har inte varit något undantag, då spelare likt Jonathan Johnson (Modo till Skellefteå), Joe Cannata (Björklöven till Oskarshamn) och Adam Tambellini (Modo till Rögle) bara är några exempel på spelare som dominerat i Hockeyallsvenskan för att sedan ta kliv uppåt i seriesystemet.

Många kontrakt löpte ut i månadsskiftet april/maj – och för tillfället går många profilerade namn utan kontrakt till nästa säsong.

Nedan listas tio stjärnor som fortfarande inte gjort klart med en ny arbetsgivare till nästa säsong. Vissa kan mycket väl bli kvar i Hockeyallsvenskan medan andra har siktet inställt högre än så.

Kanadensaren kom in lite från ingenstans och tog hela Hockeyallvenskan med storm den gångna säsongen. 27-åringen, som hade spenderat de tre föregående säsongerna i Schweiz, Nordirland och Österrike, stod för hel 40 poäng (6+34) på 50 matcher i Hockeyallsvenskan för Västerås under vintern.

Med den poängnoteringen var Leduc hela ligans poängstarkaste back, två poäng före BIK Karlskogas skicklige back Wilhelm Westlund.

Leducs agent har tidigare bekräftat att intresse från Leksand och Oskarshamn, samtidigt som hans framfart i Hockeyallsvenskan även väckt intresse i Finland och Österrike.

Jerome Leduc.Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson



Sedan Immo lämnade Leksand under våren 2019 har han fullkomligt öst in poäng för sitt BIK Karlskoga. Den 25-årige Köping-sonen stod för nio poäng på tio matcher under säsongsavslutningen med BIK 2019 och den gångna säsongen ökade Immo sin poängproduktion till 53 poäng (26+27) å 51 matcher.

De 53 poängen gav honom en delad förstaplats med HV71-flyktande Fredrik Forsberg i Karlskogas interna poängliga. Det var även 15 poäng bättre än Jesper Kokkonen, som liksom Forsberg kommer att spela SHL-hockey i Jönköping i vinter.

Immo har i en tidigare intervju med Karlskoga Tidning aviserat att han siktar på spel antingen utomlands eller SHL till hösten, men stänger samtidigt inte dörren för en fortsättning hos värmlänningarna.

– Inte helt. Man ska aldrig säga aldrig. Det kan bli så att jag blir kvar om det finns plats åt mig framöver. Jag trivs otroligt bra i Karlskoga och känner en stor säkerhet här. Samtidigt är det inte det första jag tittar på. Det borde finnas andra alternativ i högre ligor när det börjar röra på sig igen, säger han till tidningen.

Den spelskicklige backen hämtades in till Björklöven från AIK och var en av många succévärvningar signerad Per Kenttä den gångna säsongen. Totalt stod 31-åringen för 26 poäng (6+20) på 34 matcher vilket gjorde honom till Umeålagets poängstarkaste back.

Kontraktet med "Löven" löpte ut vid månadsskiftet, men enligt Sportexpressens initierade Mr. Madhawk ska en lösning med fjolårets överlägsna seriesegrare vara nära.

Annars lär en hel flock med klubbar stå i kö för att sajna den högerskjutande backen.

Alexander Deilert.Foto: Bildbyrån/Magnus Lejhall



Efter nio säsonger i andra klubbar återvände Johan Persson till Mora inför den gångna säsongen efter att ha haft en jobbig och skadedrabbad säsong med Timrå i SHL.

Succén blev total för 30-åringen, som med sina 41 poäng krossade sin tidigare poängbästa notering i Hockeyallsvenskan från 2014/15, då han producerade 28 poäng i Timrås färger.

Kontraktet med Mora gick ut i månadsskiftet, men enligt Hockeypuls Podcast finns det mycket som pekar på en fortsättning i Mora-tröjan för 30-åringen.

Har tidigare producerat hyggligt med poäng i Hockeyallsvenskan, men det var den här säsongen som 27-åringen från Uppsala fick sitt stora genombrott i ligan. Blomstrand var en av Södertäljes absolut bästa spelare under den gångna säsongen och när allt skulle summeras kunde den av Vancouver draftade forwarden stoltsera med 50 poäng (28+22) på 49 matcher.

Har efter säsongen varit lite av ryktenas man och har i en intervju med Hockeysverige bekräftat att intresse från SHL har funnits.

Han har öppnat för att förlänga med SSK, men rykten placerar honom även i allsvenska toppklubbar som Björklöven, AIK och Modo nästa säsong.

Ludwig Blomstrand.Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån



Svensk-ungraren återvände till svensk hockey inför den här säsongen efter att ha spenderat de fem senaste säsongerna i EBEL samt den tyska ligan.

Comebacken blev en framgångsrik sådan för Bartalis, som på 46 matcher i Vita Hästen producerade 41 poäng – en siffra som gjorde honom till poängkung i Norrköpingslaget.

Blickarna har tidigare varit riktade mot både SHL och utlandet för 29-åringen, men Vita Hästens tränare Tony Zabel sade i en intervju med Norrköpings Tidningar att klubben inte gett upp hoppet mo att få behålla stjärnan även nästa säsong.

Efter att ha öst in poäng i BIK Karlskoga gjorde Ahl den något oväntade flytten till Södertälje i början av februari. Där avslutade den förre JVM-forwarden säsongen starkt med sex poäng (3+3) på tio matcher vilket ledde till en total poängnotering på 46 ihopskrapade poäng (20+26) på 50 matcher i Hockeyallsvenskan under säsongen som gick.

Ahl har tidigare öppnat för en fortsättning i Södetälje, men färska uppgifter till LT gör gällande att 23-åringen har ställt in siktet på utlandsspel nästa säsong. Spel i Finland sägs vara det som ligger närmat till hand för den SHL-meriterade forwarden.

Filip Ahl.Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån



Ljunggren har varit en stabil poängmakare i Hockeyallsvenskan under några säsonger nu, men stod, liksom lagkamraten John Persson, för sin överlägset poängbästa säsong i karriären den gångna säsongen.

Mora-centern producerade 41 poäng (9+32) på 52 matcher och slutade därmed på en delad förstaplats i Moras interna poängliga med Persson.

Liksom Persson har kontraktet med Mora löpt ut, men klubben ska enligt Hockeypuls Podcast ligga bra till för att säkra 26-åringens tjänster även nästa säsong.

Värvades in med förhoppningar – och förväntningar – att han skulle vara en poängproducerade center för Västerås. Den 30-årige kanadensaren gjorde ingen besviken, utan kunde stå för finfina 40 poäng (11+29) på 50 matcher för västmanlänningarna innan säsongen tog slut i mars.

Västerås sportchef Patrik Zetterberg har i en intervju med Hockeynews berättat att han inte stängt dörren för någon fortsättning för Tessier i klubben, men liksom med Leduc så lär han bli svår att behålla i klubben även nästa säsong.

Kelsey Tessier.Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån



Den tredje Västeråsspelaren på den här listan.

Har under sina säsonger i Västerås vuxit ut till en riktig nyckel i lagbygget och fick under den gångna säsongen rollen som assisterande lagkapten i Thomas Paananens lag.

Fick sitt poängmässigt sett stora genombrott under säsongen som gick, då han på 48 matcher producerade 28 poäng, fördelat jämnt på 14 mål och 14 assist.

I dagsläget är framtiden oviss för Jansson Lorek, som förutom Västerås även spelat allsvensk hockey i Timrå.

Fotnot: Jonathan Dahlén inkluderas inte på denna lista, då han tekniskt sett har kontrakt med San Jose Sharks nästa säsong och således inte officiellt är "ute på marknaden".

