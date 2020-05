KLART: Blir Lassinanttis nya klubb

Efter många turer kom till sist ett slutgiltig besked igår: Joel Lassinantti lämnar Luleå för spel utomlands. Nu har hans nya klubb bekräftats. Joel Lassinantti spelar nästa säsong med Sotji i KHL. Den klubben har tidigare värvat både Linus Johansson och SHL:s poängkung Marcus Nilsson.

Övergången är intressant, då Sotji tidigare uppgetts vara överens med Örebros tidigare stjärnmålvakt Dominik Furch Den affären ser nu ut att ha spruckit, eftersom man i stället valt att gå med Lassinantti.

Joel Lassinantti har vunnit "Honken Trophy" en gång, och prisats som SHL:s bäste målvakt på SHL Awards en gång utöver det. Två säsonger i rad har han släppt in minst mål i snitt per match. Han har varit Luleås förstemålvakt de senaste fem åren - men nu kommer SHL-segrarna gå in i nästa säsong med rutinerade David Rautio och supertalangen Jesper Wallstedt som målvaktsalternativ.

Kontraktet är skrivet på ett år.

