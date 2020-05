Det är förstås inte så konstigt i och med världsläget och den hierarkiska ordningen där de stora väljer först och på så sätt sätter dagordningen för dem längre ner i pyramiden. Men det börjar bli ganska påtagligt att marknaden i Hockeyettan går trögt. Snudd på står still.



I alla fall när det gäller spetsaktörerna.



Det regnar in kontraktsförlängningar och övergångar dagligen. Visst är det så. Men de där riktiga bomberna är inte särskilt många. Merparten av de kontrakteringar som görs är stomspelare eller killar som förväntas lira lite längre ner i lagens hierarki. Det kan trilla in en och annan SuperElit-talang, men den rutinerade spetsen väntar.



Om ni på måfå sveper över den gångna säsongens interna poängligor kommer ni ganska snabbt kunna konstatera att det i många av lagen är så att toppnamnen från ifjol fortfarande är osignade.

Att många av de absoluta toppnamnen, så vida de inte redan signat i Hockeyallsvenskan, inte har signat någonstans än.



Det döljer sig förvisso ett gäng ”a-kassa-lirare” där, men det är inte hela anledningen.



Samtidigt är det påtagligt att många av de lite större klubbarna till synes satsar lite billigare och lite yngre. Som om det finns en större medvetenhet om att det faktiskt är ganska vettigt att hålla hårt i slantarna så som världen ser ut just nu.



Det är klart att de riktigt vassa spelarna kommer att skriva på i Hockeyettan också, men knappast i några större antal förrän gängen i Hockeyallsvenskan börjar bestämma sig för hur de ska göra med sina trupper. Vad de ska fiska upp från Hockeyettan och inte.



I ettan kan vi nog få vänta et bra tag innan förstakedjorna skriver på.



* * *



Det blir ett gäng ganska prominenta spelare som kliver av från Huddinge och som det verkar lägger av inför kommande säsong. Måns Krüger, Filip Norman och Adam Hansen lämnar ett synnerligen fint arv efter sig i Hockeyettans historieböcker.



Men det kanske ändå inte kom så väldigt överraskande att spelare av klass skulle falla ifrån. Det är ju en tydlig föryngring på gång. Huddinge har aviserat att de siktar på att behålla ungefär halva laget från ifjol, kanske lite drygt.



Det gör att det blir spännande att se vad det innebär för spelare som Dennis Nordström, Niclas Lehmann och Victor Andersson. Spjutspetsar som väl också får anses tillhöra det nostalgigarde som man valde att luta sig mot i vintras. Blir de kvar eller kliver de också åt sidan?



* * *



Johan Mörnsjö från Nyköping till Grums är verkligen en intressant värvning. Det känns som att den lille speedkulan har potentialen att kliva in och bli en del av en ny förstakedja i Grums.



Hettan mellan Grums och Forshaga, där de förstnämnda byggt om och byggt nytt under några säsonger och de sistnämnda växlar in på samma spår inför kommande säsong, blir bara större och större.



Det kommer utspelas en grymt intressant strid i Värmland när (om?) en ny säsong startar.



* * *



Jag hajpade forwarden Johan Zarwel ganska ordentligt ifjol.



Då hade han gjort en imponerande säsong i genomusla Helsingborg och börjar presentera sig som en bra målskytt på Hockeyettan-nivå. Att gå till Hanhals som kändes som ett lag på tydlig frammarsch framstod som ett synnerligen gott karriärval då.



Med facit i hand vet vi att det inte blev så. Hanhals klarade inte av att hantera tappet av sina förstalinespelare till Hockeyallsvenskan och var faktiskt ganska usla. Zarwel kom inte heller till sin rätt alls och lyckades bara pilla dit sex puckar på 36 matcher. Det var ganska svagt.



En igår kväll kunde Hanhals presentera en kontraktsförlängning de två parterna emellan och jag väljer att betrakta det med optimism ytterligare en gång.



För nu är förutsättningarna lite annorlunda. 22-åringen har en säsong under bältet och känner föreningen vilket borde underlätta. Samtidigt ser Hanhals lagbygge så här långt ganska mediokert ut. Det borde innebära att Zarwel får ta en mer framträdande roll än ifjol och ansvara för en större del av produktionen.



Kanske är det dags att blomma ut nu?