"Han är redo att bli en NHL-spelare"

Timothy Liljegren var bara 16 år när han debuterade för Rögle i SHL. Han pekades snabbt ut som en av svensk ishockeys största talanger och spåddes bli vald tidigt i draften 2017. Vägen framåt blev dock inte spikrak för backen från Kristianstad. Längs vägen har han mött sin beskärda del av motgångar, men efter tre säsonger i AHL och NHL-debuten bakom sig ser han ut att vara på väg att bli en NHL-spelare på heltid.

I alla fall om man ska tro Toronto Maple Leafs assisterande general manager Laurence Gilman.

Under en presskonferens på måndagen pratade Gilman, som även är general managern för farmarlaget Toronto Marlies i AHL, sig varm om Timothy Liljegren och den utveckling han har fått sedan Leafs valde honom som 17:e spelare i draften 2017.

– Han har tagit enorma steg. Hans största inverkan, enligt mig, var hur han bearbetade spelet. Jag tror att Timothy Liljegren är redo att bli en NHL-spelare, sade Gilman enligt Joshua Kloke på The Athletic.

Skåningen stod för 30 poäng (5+25) på 40 matcher i AHL och var utöver det ombytt i elva NHL-matcher med Leafs. Där noterades han för en assist.

Inför nästa säsong har Toronto Maple Leafs flera backar på utgående kontrakt. Bland annat Tyson Barrie och Cody Ceci som båda är högerfattade, precis som Liljegren. Det kan öppna för att svensken får chansen att spela till sig en ordinarie tröja i NHL. Toronto har ont om utrymme under lönetaket och kommer att behöva billigare spelare på rookiekontrakt för att få ihop ett helt lag.

