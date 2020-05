KLART: AHL ställer in resten av säsongen

Liksom NHL valde farmarligan AHL att pausa sitt ligaspel i mars med förhoppningar om att återuppta säsongen vid ett senare tillfälle.

Drygt två månader har nu gått sedan hockeysäsongen sattes på paus och nu väljer ligan att ta samma beslut som i stort sett alla andra ligor runtom i världen – att ställa in säsongen.

På sin hemsida meddelar ligan att ligans styrelse beslutat att stänga ned den resterande delen av säsongen.

"Efter en lång process har AHL beslutat att det med tanke på rådande omständigheter inte är möjligt att återuppta verksamheten för säsongen 2019/20. Nu ligger fokus på att förbereda oss på säsongen 2020/21", skriver ligan i ett uttalande på sin hemsida.

Ligan meddelar samtidigt att tabellen som gällde vid ligans paus kommer att gälla även som sluttabell.

Lucas Elvenes blev den poängbäste svensken i farmarligan den gångna säsongen med sina 48 poäng (12+36) på 59 matcher.

The AHL Board of Governors has voted to cancel the remainder of the 2019-20 AHL regular season and the 2020 Calder Cup Playoffs due to the ongoing COVID-19 public health crisis.



