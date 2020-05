Efter sexistiska kommentarerna – NHL-klubben dumpar skandalspelaren

Det var veckans stora skandal i NHL.

Härom dagen läckte någon ut kommentarer från en privat chattgrupp på Instagram där NHL-forwarden Brendan Leipsic och AHL-forwarden Jack Rodewald skrev nedlåtade och sexistiska kommentarer om bland andra Vancouverforwarden Tanner Pearsons hustru och superstjärnan Connor McDavids flickvän.

Leipsic kallade även två av sina lagkamrater i Washington Capitals, Nic Dowd och Garnett Hathaway, för "losers".

Reaktionerna efter att kommentarerna läckt ut blev så starka att NHL själva gick ut och fördömde Leipsics agerande. Men det stannar inte där. Nu kan den 25-årige kanadensaren ha gjort sitt sista framträdande i NHL.

Under fredagen meddelade nämligen Washington Capitals att de satt upp Brendan Leipsic på "unconditional waivers" med syfte att bryta hans kontrakt. Det innebär att man helt och hållet avsäger sig rättigheterna till spelaren, vars kontrakt ändå skulle till att löpa ut efter säsongen.

Brendan Leipsic hade gjort tre mål och elva poäng på 61 matcher med Capitals den här säsongen. Hn har totalt spelat 187 NHL-matcher för Toronto, Vegas, Vancouver, Los Angeles och Washington.

The Washington Capitals have placed Brendan Leipsic on unconditional waivers for purposes of terminating his contract.