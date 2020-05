TV: "Känns helt självklart att vården är MVP"

HUDDINGE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tillsammans med Dick Axelsson var Jacob Josefson under fredagen med och delade ut Stefan Liv Memorial Trophy till vårdförbundet för vårdens insatser under coronapandemin. På plats under ceremonin vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge fanns flera företrädare för vården, bland andra Vårdförbundets vice ordförande Ann Johansson, för att ta emot utmärkelsen som sedan 2010 har delats ut till SM-slutspelet mest värdefulla spelare.

Jacob Josefson säger att när idén väl föddes var det en självklarhet att dela ut priset till vårdförbundet för det uppoffrande slit som sjuksköterskor, barnmorskor, läkare och övrig vårdpersonal lägger ned i en tid som verkligen testar den svenska sjukvården.

Han berättar också hur coronapandemin påverkat honom som ishockeyspelare och hur Djurgården lägger upp sin träning i dessa ovissa tider.

Se hela intervjun med Josefson i videospelaren ovan.